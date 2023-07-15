40 лет назад СССР хотели нарезать на штаты по подобию США

40 лет назад, летом 1983 года, генеральный секретарь ЦК КПСС и советский лидер Юрий Андропов задумал провести радикальную реформу национально-территориального деления СССР, которая предполагала отказ от деления страны на союзные республики, на смену которым должны были прийти регионы без привязки к титульной нации — «как штаты в США». Это утверждал Аркадий Вольский — помощника генсека по экономике.

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Однако жизнь Андропова закончилась раньше, чем это могло быть реализовано. Более того, историки пока не нашли в архивах подтверждения данной информации, хотя и допускают существование подобного замысла.

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«Как-то генсек меня вызвал: "Давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображения об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР"», — рассказывал Вольский в начале 2000-х годов.

По его словам, сначала он взялся за дело один, а затем, поняв, что не справляется, попросил помощи у академика Евгения Велихова. В результате они якобы представили генсеку 15 вариантов нового административного деления страны.

После замечаний Андропова, как утверждал Вольский, ими был подготовлен последний вариант, который предполагал разделение СССР на 41 штат с примерно равным населением и без выделения в нем титульной национальности.

Поскольку в 1983 году в СССР проживало около 270 миллионов человек, на каждый штат приходилось примерно 7 миллионов граждан. Учитывая тот факт, что по численности населения среди республик тогда с большим отрывом лидировали РСФСР (140 миллионов) и Украина (50 миллионов), планировавшаяся Андроповым реформа должна была вести к децентрализации главным образом именно этих двух республик в составе страны.

Вольский выразил мнение, что если бы эта реформа была осуществлена, «в сегодняшней России было бы гораздо меньше проблем».

«Успей он [Андропов] одобрить проект, с полной уверенностью скажу: секретари ЦК, ставшие впоследствии главами независимых государств, бурно аплодировали бы мудрому решению партии. И страна не вляпалась бы в то, во что спустя несколько лет по уши вляпалась», — отметил экс-помощник генсека.

Историки до сих пор гадают, правду ли говорил Вольский

Эти воспоминания Вольского не подтверждаются документальными источниками, рассказал в беседе с «Лентой.ру» историк Евгений Спицын. Однако это еще не говорит о том, что рассказ помощника генсека о проработке Андроповым такой идеи является плодом фантазии Вольского, признает историк.

Вполне возможно, что какие-то беседы на этот счет Андропов с ним вел. Но лишь беседы — никаких поручений он ему не давал, — Евгений Спицын, историк.

По его словам, никаких подобных бумаг в архивах до сих пор не найдено — «ни в фонде Андропова, ни в каких-то иных фондах, в том числе в секретной папке Политбюро». Он уточнил, что если бы Андропов действительно давал такое поручение Вольскому, в любом случае эти документы, во-первых, сохранились бы, а во-вторых, они в обязательном порядке были бы введены в научный оборот, поскольку доступ и к особой папке Политбюро, и к архивам Андропова имеет целый ряд историков еще с начала 1990-х годов.

Вольский говорит, что он представлял Андропову несколько вариантов решения этой проблемы, которые он забраковал. Где эти варианты? Где резолюции Андропова на них? Где соответствующие пояснительные записки и карты? Ничего этого пока не найдено. Я не говорю, что этого нет вообще, но у меня большие сомнения, поскольку то, о чем говорил Вольский, — это сенсация, — Евгений Спицын, историк.

Важным обстоятельством Спицын назвал и тот факт, что Вольский был помощником Андропова именно по экономическим вопросам. В связи с этим историк затруднился объяснить «с точки зрения здравой логики» то, что генеральный секретарь ЦК КПСС поручил эту работу именно Вольскому.

«Нарезка» Андроповым СССР на штаты вряд ли спасла бы Союз от распада

Спасти Советский Союз от последовавшего через несколько лет распада за счет отказа от союзных республик и разделения страны на штаты, не имеющие привязки к титульной национальности, вряд ли было возможно, полагает историк Спицын.

«Дело в том, что Российская империя была унитарным государством, она делилась на губернии и генерал-губернаторства. Тем не менее это не спасло ее от развала и краха. То же самое касается и других сложносоставных государств — Османской империи, Австро-Венгерской империи и даже Германской империи», — объяснил он.

По словам историка, дело здесь не в форме государственного устройства, а в тех политических процессах, которые протекают в той или иной стране в тот или иной исторический период.

СССР был создан 101 год назад

Процесс распада образованного в 1922 году СССР начался во второй половине 1980-х, во время перестройки, которую инициировал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Она предполагала проведение реформ, направленных на экономическое ускорение, гласность и демократизацию государственной и общественно-политической деятельности. Эти преобразования привели к существенному ослаблению центральной власти и усилению влияния руководства союзных республик. В последние годы существования СССР на его территории произошел ряд межнациональных конфликтов.

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. За сохранение Союза проголосовали более 76 процентов участвовавших в референдуме граждан. После этого началась подготовка договора о создании Союза Суверенных Государств, объявлявшегося преемником СССР. Однако этот процесс не был доведен до конца из-за попытки захвата власти консервативной фракцией партийных функционеров в августе 1991 года (Августовский путч), после которой многие союзные республики объявили о независимости от СССР.