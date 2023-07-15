Дачные традиции, которые снова вошли в моду
Многие дачные традиции, которые ушли в небытие, возвращаются. Руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова перечислила самые популярные.
«В старину близкие люди устраивали совместную варку варенья. Причем в процессе участвовали как дети, так и взрослые. В наши дни можно перенять у дачников прошлого и другие традиции», – уверена историк.
К примеру, по мнению специалиста, можно придумать нечто объединяющее близких людей. Как отмечает «Мослента», это могут быть различные тематические вечера, как литературные, так и игровые.
«Любимой забавой дачников всегда был домашний театр. Это было развлечение, в первую очередь для детей и молодежи», – отметила Анна Герасимова.