Какими были пикники в России и СССР

Лето в разгаре - самое время взять необходимый провиант и отправиться с "Кухней" на пикник!

© Российская Газета

Забава для Державина

Видео дня

Отсчет любимого народом времяпрепровождения ведется с 1776 года, когда Гавриил Романович Державин написал стихотворение "Пикники":

Оставя беспокойство в граде

И всё, смущает что умы,

В простой приятельской прохладе

Свое проводим время мы.

Невинны красоты природы

По холмам, рощам, островам,

Кустарники, луга и воды

-Приятная забава нам...

Но особенную популярность пикники приобрели в конце XIX – начале XX века. Обычно они устраивались за городом, в усадьбах и парках. Причем можно было расположиться в любой дворянской усадьбе – вход на частные владения не запрещался.

Писатель, издатель и редактор Николай Греч в своих воспоминаниях рассказывал о пикниках на даче графа Александра Сергеевича Строганова, которые устраивал отец Греча:

"Батюшка служил секретарем департамента, в котором он, Строганов, был сенатором... Граф жаловался однажды, что ни один из посетителей не вздумает пить чай на пригорке, за озером, перед его домом. Батюшка сделал ему это удовольствие: одно воскресенье принесли туда столик, самовар и чайный прибор, и мы расположились на пригорке..."

Российская Газета

Увлечение для Николая II

Страстными любителями пикников были домочадцы императора Николая II. Пикники устраивали во время их летнего отдыха в Крыму и Финляндии.

Писатель Игорь Зимин в книге "Царская работа. XIX – начало XX в." подробно рассказывает об этом:

"Будучи в шхерах, семья часто съезжала на берег, как правило, на острова, где все собирали ягоды, устраивали пикники, на костре пекли картошку. Формат "пикника" использовался даже для встреч на высочайшем уровне. Так, в 1911 г., когда обсуждались детали предстоящей встречи Николая II и короля Швеции, то решили использовать формат "пикника". В Виролахти (под Коткой) подобрали уютное место и, соответственно оборудовали его... Императрица с королевой расположились в плетеных лонгшезах с вязаньем. А в нескольких шагах царские дети с офицерами развели костер и пекли картошку в горячей золе. Свита и гости с конвоиром пошли собирать ягоды и принесли к чаю свежей земляники, которую подали в старинном вазончике времен Елизаветы, с высочайшим клеймом. Земляника была приправлена лимонным соком с миндалем и фиалкой и заморожена кухонным мальчиком, Илюшей Потупчиковым, семья которого, из рода в род, служила при Дворе со времен Екатерины II... пикник прошел очень интимно и непринужденно".

Деликатес для Чехова

Большим любителем пикников был и Антон Чехов. Он писал своему другу, журналисту Алексею Суворину: "Новость: мы устроили себе рулетку. Ставка не больше копейки. Доход рулетки идет на общее дело – устройство пикников. Я крупье".

Коронным блюдом Чехова на пикнике была наваристая уха. От одного ее запаха у друзей писателя, по их признаниям, "начинали течь слюнки".

В романе "Лето Господне" писатель и публицист Иван Шмелев очень аппетитно поведал читателям о подготовке к пикнику: "Послали к Егорову взять по записке, чего для гулянья полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармеладцу, лимончика... Сварили два десятка яиц вкрутую, да у чайниц возьмём печёных – хорошо на воздухе печеное яичко съесть, буренькое совсем".

Российская Газета

"Воздушник" для судьи Второва

В Самаре выезжавших в деревню, на дачи и пикники называли "воздушниками". Сохранились воспоминания самарского судьи Ивана Алексеевича Второва о том, как такие "воздушники" вначале XIX века собирались на берегу Волги: "...в трех верстах от Самары, на берегу Волги, находился поташный завод купца Салтыкова. Местность, на которой расположен этот завод, была в ту пору любимым гульбищем самарян и самарянок, куда они каждое воскресенье и праздник являлись толпами, многие с самоварами и закусками. Это народное гуляние оживлялось песнями и плясками городских девушек, водивших тут хороводы".

Еще про один из заволжских пикников пишет мичман Гвардейского экипажа, участник восстания на Сенатской площади и декабрист Александр Беляев (после сибирской каторги, участия рядовым в войне на Кавказе и производства в офицеры за отличие в делах против горцев он в 1846 году получил позволение проживать в Самаре):

"...в Самаре часто составлялись веселые пикники. Для этого нанимали волжскую лодку с гребцами, брали с собой различные вкусные яства: пироги, шоколад, чай, кофе, отправлялись на какой-нибудь остров и располагались где-нибудь в живописной местности... Пока старшие готовили все для еды, охотники удить рыбу располагались по берегу с удочками, а все остальное общество... уходило гулять по лесу...".

Маёвка для Куприна

Изначально маёвкой называли первый пикник в честь прихода весны. Хотя в этом слове корень "май", состояться маёвка могла в любой погожий день.

На маёвки выезжали все: рабочие, чиновники, военные, аристократы. Именно в значении "увеселительной загородной прогулки" использовал это слово Александр Куприн в повести "Гранатовый браслет": "И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маёвку или пикник".

Иначе маёвку стали воспринимать, когда в России активизировалось социал-демократическое движение. Рабочую демонстрацию вряд ли удалось бы провести бескровно, поэтому был выбран, как бы мы сегодня сказали, "формат маёвки", на которую могло собраться до сотни человек.

С 1897 года маёвки приобрели исключительно политический характер.

Шашлык для Хрущёва

После революции пикники, конечно же, никуда не исчезли. Но стали гораздо более "демократичными". Никто не соблюдал особый этикет или дресс-код. А вместо изысканных угощений в ход шли обычные бутерброды, вареные яйца и овощи.

Главным поклонником пикников в СССР был Никита Хрущёв. При нем традиция загородных поездок с последующей трапезой на природе была популярна как никогда.

Тогда же основным блюдом любой трапезы на природе стал шашлык. Раздобыть хорошее мясо для этого считалось большой удачей. Но, по большому счету, не в шашлыке дело. Главная прелесть пикников всегда была в свежем воздухе, красоте окружающей природы и в общении... Именно этой роскоши общения нам сегодня очень не хватает.

Российская Газета