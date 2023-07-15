Как правильно гладить собаку? Советы кинолога

Перед тем как погладить незнакомую собаку, нужно обязательно спросить разрешение у ее хозяина и убедиться, что она готова общаться. Об этих и других правилах рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Unsplash

По словам кинолога, не следует гладить незнакомого питомца по голове, особенно между ушей, лучше погладить собаку сбоку по шее или под подбородком. Многим животным не нравятся прикосновения к их органам чувств. Они могут испугаться и даже укусить человека, объяснил Голубев.

Не стоит трогать и живот питомца. Если собака легла на спину, это не всегда значит, что она хочет играть. Это также может говорить о страхе и покорности, передает «Мослента».