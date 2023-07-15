Как правильно гладить собаку? Советы кинолога
Перед тем как погладить незнакомую собаку, нужно обязательно спросить разрешение у ее хозяина и убедиться, что она готова общаться. Об этих и других правилах рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам кинолога, не следует гладить незнакомого питомца по голове, особенно между ушей, лучше погладить собаку сбоку по шее или под подбородком. Многим животным не нравятся прикосновения к их органам чувств. Они могут испугаться и даже укусить человека, объяснил Голубев.
Не стоит трогать и живот питомца. Если собака легла на спину, это не всегда значит, что она хочет играть. Это также может говорить о страхе и покорности, передает «Мослента».
Ранее Голубев рассказал, как выбрать собаку под свой характер. По его словам, выбирая питомца, самое главное – понимать, для чего нужна собака. Кому-то нравятся спокойные вечера, кому-то совместные прогулки, активные выставки или спорт.