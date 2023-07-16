Кто родился 16 июля

Любарский Роман Валерьевич (43 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.

© Unsplash.com

Работал в Нижегородском региональном отделении партии «Единая Россия», в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Возглавлял министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Являлся заместителем руководителя ЦИК «Единой России».

А еще в этот день родились:

Александр Николаевич Бельский (48 лет), председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Избирался депутатом муниципального образования «Поселок Солнечное». Занимал должности председателя муниципального совета города Сестрорецка, заместителя председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга. Являлся вице-губернатором города.

В сентябре 2021 года Александр Бельский был избран председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Константин Михайлович Иванов (60 лет), ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (БГТУ).

Почти 40 лет работает в БГТУ, прошел путь от научного сотрудника до руководителя вуза.