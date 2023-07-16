Кто родился 16 июля
Любарский Роман Валерьевич (43 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
Работал в Нижегородском региональном отделении партии «Единая Россия», в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Возглавлял министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
Являлся заместителем руководителя ЦИК «Единой России».
А еще в этот день родились:
Александр Николаевич Бельский (48 лет), председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Избирался депутатом муниципального образования «Поселок Солнечное». Занимал должности председателя муниципального совета города Сестрорецка, заместителя председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга. Являлся вице-губернатором города.
В сентябре 2021 года Александр Бельский был избран председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Константин Михайлович Иванов (60 лет), ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (БГТУ).
Почти 40 лет работает в БГТУ, прошел путь от научного сотрудника до руководителя вуза.
Константин Иванов — специалист в области теории и технологии обработки металлов давлением, нелинейной механики. Он — автор свыше 200 научных работ, в том числе 12 научных монографии и 7 учебников.