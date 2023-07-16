80 лет назад в крупных городах СССР ввели раздельное обучение

16 июля 1943 года было принято постановление о раздельном обучении мальчиков и девочек в школах крупных городов Советского Союза. Авторы инициативы ссылались на необходимость организации учебно-воспитательной работы с учётом особенностей физического развития детей и полагали, что она поспособствует укреплению дисциплины. По мнению историков, это решение стало одним из шагов по восстановлению некоторых традиций дореволюционной России. Эксперимент с раздельным обучением продолжался 11 лет. У специалистов нет единства в оценках его результатов. Одни считают его неудачным, другие — соответствующим духу времени и решившим ряд важных задач.

© Кадр из фильма «Алёша Птицын вырабатывает характер», 1953 год РИА Новости

80 лет назад Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/1944 учебном году в неполных средних и средних школах областных, краевых городов, столичных центров союзных и автономных республик и крупных промышленных городов». Эта практика действовала 11 лет, после чего была отменена. Среди историков и педагогов нет единства по вопросу оценки её эффективности. Одни считают эксперимент успешным и своевременным, другие — неудачным и негативно сказавшимся на социализации детей.

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На протяжении столетий образование во всём мире развивалось преимущественно по принципу раздельного обучения.

«Раздельное образование практиковалось с древнейших времён, в том числе в античной Греции и Риме. Мальчиков готовили к военной и государственной службе, девочек — быть хранительницами домашнего очага. Веками существовали определённые стереотипы относительно способностей мальчиков и девочек к разным наукам, которые были опровергнуты только в XIX веке», — рассказал в беседе с RT руководитель Научного центра РАН в Южном федеральном округе, первый вице-президент Российского психологического общества Павел Ермаков.

Преимущественно раздельным, по словам историков, образование было и в Российской империи. С конца XVIII века совместное обучение допускалось в начальных школах и некоторых других учебных заведениях. Но в целом система образования была построена именно на разделении мальчиков и девочек.

Воспитанницы Смольного института благородных девиц globallookpress.com

Получить полноценное образование девушки могли в институтах благородных девиц, которых в XIX веке на всю империю насчитывалось всего несколько десятков. Выбор у юношей был значительно шире: они могли учиться в классических гимназиях, реальных училищах, кадетских корпусах. Конкретное направление мужского образования зависело от материальных возможностей родителей и способностей самого ребёнка.

«Мальчики и девочки встречались на балах, на каких-то совместных светских мероприятиях, но обучались они отдельно. У них был свой учебный план, который отличался специализированными предметами. Например, в царских гимназиях у мальчиков было фехтование, а также этикетные предметы, отличающиеся от этикетных предметов девочек. У девочек было вышивание», — рассказала в беседе с RT директор МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Пензы» кандидат педагогических наук Лариса Преснякова.

После прихода к власти большевиков подход к организации образования в стране радикально изменился. С 1918 года во всех учебных заведениях специальным постановлением Наркомпроса было введено совместное обучение мальчиков и девочек. Год спустя это решение было закреплено на VIII большевистском съезде в партийной программе РКП(б).

По словам историков, в 1920-е и в первой половине 1930-х годов совместное обучение в школах было одним из проявлений подчёркнутого дистанцирования руководства СССР от всего связанного с дореволюционной Россией. Однако в конце 1930-х взгляды на организацию образовательного процесса начали меняться.

Сохранилось письмо председателя Верховного совета РСФСР Андрея Жданова к главе советского правительства Вячеславу Молотову, в котором он отмечал, что многое из гимназических правил 1877 года стоило бы перенести в советскую школу («с существенными исправлениями»).

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Руководство органов образования РСФСР констатировало, что в Советском Союзе было достигнуто полное равноправие между мужчинами и женщинами, и в этом смысле роль совместного обучения была выполнена. Накануне начала Великой Отечественной войны советское руководство приступило к обсуждению идеи введения раздельного обучения для мальчиков и девочек.

«В полной мере мотивы возвращения к идее раздельного обучения в СССР непонятны. По одной из версий, ключевую роль сыграл тот факт, что мальчикам на фоне приближающейся войны с Германией в больших объёмах нужно было проходить военную подготовку», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам историка, начало войны отвлекло советское руководство от планов школьной реформы, но уже в 1943 году к ним вернулись. Отдел школ ЦК ВКП(б) и Нарком просвещения РСФСР подготовили для руководителей СССР докладную записку «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах Союза ССР». Среди прочего в ней говорилось, что совместная учёба мальчиков и девочек создавала «затруднения педагогического и организационного порядка». Кроме того, согласно записке, правильная организация учебно-воспитательной работы требует учёта особенностей «физической природы и развития девушек». По мнению авторов документа, введение раздельного обучения также должно было способствовать укреплению дисциплины.

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После рассмотрения записки Оргбюро ЦК ВКП(б) взяло курс на реформирование системы образования, исходя из принципов раздельного обучения. 16 июля 1943 года эти идеи были одобрены Политбюро ЦК ВКП(б). В тот же день Совнарком СССР официально постановил ввести раздельное обучение в крупнейших городах Советского Союза. Первоначально реформа охватила 81 город, большинство из которых находились в РСФСР. В дальнейшем их количество увеличилось почти в два раза. По мнению историков, мотивы инициаторов введения раздельного обучения не ограничивались вопросами дисциплины и особенностями физического развития детей.

«В 1943 году руководство СССР перешло к заимствованию целого ряда традиций, характерных для дореволюционной России. Были введены погоны, потеплели отношения с православной церковью. Прозвучал некий посыл исторической преемственности между СССР и Россией, существовавшей до 1917 года», — рассказала RT доцент РГПУ имени Герцена Александра Кошелева.

При этом, по её мнению, не стоит сбрасывать со счетов и сугубо прагматические мотивы советского руководства.

«Введение раздельного обучения было обусловлено исторической необходимостью, потому что в программу подготовки мальчиков были в большом количестве введены учебные материалы, связанные с военным делом», — подчеркнула Кошелева.

По словам Ларисы Пресняковой, раздельное обучение в крупных городах Советского Союза внедрялось в сжатые сроки. Была поставлена задача провести реорганизацию школ буквально за две недели. Сделать это было тяжело. Во многих случаях дети продолжили учиться в одних и тех же зданиях, просто в разных помещениях, между которыми устанавливали перегородки. Тем не менее уже в 1943—1944 годах количество школ для раздельного обучения в СССР превысило 2 тыс.

Дальнейшие события оцениваются современниками и экспертами неоднозначно. Существуют многочисленные свидетельства того, что у детей начали возникать проблемы с социализацией — мальчики и девочки быстро разучились общаться друг с другом. Между подростками в повседневной жизни чаще стали происходить ссоры и стычки. Дети часто высказывались друг о друге в саркастичной манере. Школы для мальчиков и девочек испытывали острый дефицит педагогов и администраторов.

В то же время школы с раздельным обучением показывали более высокие результаты. В 1953 году их с медалями окончили 10,5% девочек и 11,6% мальчиков, тогда как в средних учебных заведениях с совместным обучением медалистов насчитывалось всего 4,4%.

17 апреля 1954 года было принято постановление Совета министров РСФСР о подготовке к введению совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов. С осени 1954-го во всех школах Союза вернулись к совместному обучению.

«Достоверного исторического ответа на вопрос, зачем было свёрнуто раздельное обучение в СССР, не существует. Просто поступила такая команда», — отметила Лариса Преснякова.

По мнению историков, не исключено, что идея раздельного обучения была отвергнута новой политической командой, пришедшей к власти после смерти Иосифа Сталина, как и многие другие начинания, связанные с личностью советского вождя.

Вплоть до развала СССР обучение в Советском Союзе, за исключением специализированных заведений вроде суворовских училищ, было совместным. В 1990-е годы начали появляться немногочисленные учебные заведения с раздельным обучением, но массовыми они не стали.