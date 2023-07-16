Почему театры не работают летом

Во всем мире театральная жизнь – явление круглогодичное, а в России нет. Летом готовятся премьеры и проходят фестивали, у нас же наступает мертвый сезон. "Рамблер" выяснил, с чем это связано.

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В Европе в тренде культурный туризм, когда посещение летних фестивалей связано не только с музыкой и алкоголем, но и с просмотрам кино или спектаклей. Все фестивальные города по совместительству являются либо климатическими курортами, либо историко-архитектурными памятниками старины.

Театры работают сезонно по нескольким причинам. Во-первых, летом большинство людей уезжают в отпуск за границу и проводят время на открытом воздухе, поэтому спрос на спектакли снижается. Во-вторых, театры используют летние месяцы для ремонта, обновления и подготовки новых спектаклей на следующий сезон.

Большинство театров расположены в старом фонде, поэтому в жаркое время года трудно поддерживать комфортные условия для зрителей и актеров из-за отсутствия кондиционирования воздуха. Также театры используют летний период для участия в фестивалях и гастролях в других городах или странах. Поэтому сезонная работа театров позволяет им организовывать более эффективное расписание и радовать зрителей премьерами осенью.