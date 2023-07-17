День в истории: когда в СССР не было секса

Чем примечательна дата 17 июля?

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Сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмодзи. 17 июля начался Первый всероссийский мусульманский военный съезд, в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, Афганистан стал республикой, вышел фильм Yellow Submarine, на телевидении прозвучала фраза "У нас секса нет".

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Родились певица Халида Бигичева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Овчинникова, режиссер документального кино Марина Разбежкина.

Умерли журналист Али Акыш, император Николай II, премьер-министр Великобритании Эдвард Хит. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Съезд мусульман

17 июля 1917 года в Казани при участии около 120 делегатов начался Первый всероссийский мусульманский военный съезд. Его цель — объединение усилий мусульманских народов России, развитие культуры и просвещение. На нем было решено создать общероссийскую организацию мусульман — "Иттифак аль-муслимин".

17 июля 1948 года в Казани родилась документалист Марина Разбежкина. После филфака КГУ работала в сельской школе учителем, была журналистом. В 1986-м стала сценаристом документальных фильмов на Казанской студии кинохроники, вскоре снимает фильмы сама. Преподавала в КГУ, Высшей школе журналистики ГУ-ВШЭ. В 2003 вышел ее первый игровой фильм "Время жатвы".

17 июля 1954 года в селе Чембилей в Нижегородской области родилась певица Халида Бигичева. Родная сестра Хайдара Бигичева. После школы она уехала в Москву, где под руководством мужа, Равиля Кузнецова, создала группу "Алтын Ай", после — "Изге Ай".

17 июля 2011 года в Анкаре скончался Али Акыш. Родился в 1918 году в татарской общине города Хайлар в Северной Маньчжурии. Учился в университете Аль-Азхар в Каире, с 1940 года жил и работал журналистом и общественным деятелем в Турции, в частности написал книгу "Проблема Идель-Урала и советский империализм". После переехал в Мюнхен, был избран почетным президентом Всемирной лиги татар. В 1990 году впервые посетил Казань. Его именем назван один из лицеев Набережных Челнов.

17 июля 2022 года "Реальное время" рассказало, что в 2022 году семь татарстанских городов — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. Первый конкурсант Татарстана — социально-культурный центр города "Болгар Спасский".

Расстрел царской семьи

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме Ипатьева расстреляли императора Николая II c семьей и свитой. О том, кто дал санкции на это, историки до сих пор спорят, поскольку Уральский областной совет, не будучи судебным органом, такие решения выносить не мог.

17 июля 1986 года во время телемоста Ленинград — Бостон прозвучала фраза "У нас секса нет…". На самом деле ответ на вопрос "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?" звучал так: "Ну, секса у нас… секса у нас нет, и мы категорически против этого! У нас есть любовь. Секс у нас есть, у нас нет рекламы!".

Переворот в Афганистане

17 июля 1968 года в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма Yellow Submarine, героями которого стали музыканты The Beatles. Сюжет повествует о музыкальной стране Пепперленд, где появились нехорошие Синие Злюки, которые принялись замораживать всех. Юный Фред отправляется на поиски Музыки, которая прогонит Злюк, и встречает группу. Лишь в последнем эпизоде перед зрителями предстают уже настоящие, а не нарисованные музыканты.