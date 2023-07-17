105 лет назад была расстреляна царская семья

XX век стал одним из самых кровавых за всю историю человечества, а России досталось больше всех. Она пережила две мировых войны, время Большого террора и три революции. Вторая из них привела к падению монархии, а в результате третьей, Октябрьской, царь и его семья были убиты. Произошло это 105 лет назад – ранним утром 17 июля 1918 года.

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Россия на протяжении более тысячи лет оставалась монархией и управлялась князьями и царями. Хотя их власть большую часть исторического времени не была абсолютной, а в Пскове и Новгороде и вовсе призрачной – там фактически были республики, а князей выбирали. Таким образом, люди не могли представить себе никакой другой власти, кроме монархической, а фигура царя стала сакральной. И оставалась таковой для основной массы народа даже после свержения. Они уже допускали, что отстранить от власти можно, но трогать нельзя.

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В августе 1917 года Николая II и его семью перевезли из Петрограда в Тобольск – подальше от границы с Европой. Но уже через пару месяцев к власти пришли большевики. Первоначально им удалось установить свое господство по всей территории, но положение было непрочным.

Поэтому ближе к весне 1918 года было принято решение перевести царскую семью в Екатеринбург, где всегда было сильным большевистское влияние, и он выглядел более надежным. И как оказалось, не зря. В мае вспыхнуло восстание белочехов, началась Гражданская война и восток страны оказывался под властью контрреволюционных сил. Красная Армия повсеместно терпела поражение.

В Екатеринбурге царя и его семью поместили в доме инженера Ипатьева. Помимо самого Николая с ним были императрица Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария и 13-летний царевич Алексей. Вместе с ними были врач Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, камер-лакей Алексей Трупп, повар Иван Харитонов и поваренок Леонид Седнев.Охраной командовал комендант Яков Юровский, он также был членом коллегии областного ЧК. 16 июля ничем не отличалось от остальных дней, не было никакого намека на предстоящий расстрел. Юровский утром даже принес яйца для царевича Алексея. После обеда вся семья была выведена на прогулку.

В доме остались только Александра Федоровна и Ольга – некоторые исследователи полагают, что они укладывали драгоценные вещи, готовясь к отъезду. Дело в том, что на передаче царской семьи настаивали немцы и это было одним из условий их договора с большевиками. Более того, за них была обещана большая сумма, а деньги новому правительству были очень нужны.До сих пор не понятно, давал ли приказ о расстреле Ленин, очень много указывает на то, что нет. Но кто-то такое распоряжение сделал.Белые части подступали к Екатеринбургу и красные готовились к эвакуации. Как указывают многие исследователи, в этих условиях перевозить семью Николая было опасно – в дороге надлежащей охраны организовать было невозможно. И кто-то принял решение о расстреле. Юровский к полудню точно знал, что оно принято, в тот день даже поваренка Седнева убрали, но ждал окончательного приказа.

Он поступил в 2 часа 30 минут 17 июля, к этому моменту вся семья уже спокойно ушла спать. Комендант поднял доктора Боткина и приказал ему разбудить всю царскую семью. Через 40 минут их собрали в специально подготовленной комнате, откуда заранее вынесли всю мебель. Александре Федоровне пришлось попросить принести что-нибудь на что можно было присесть. Дали два стула – для нее и Алексея.Царь и его домочадцы были спокойны – они были уверены, что сейчас объявят об их передаче родственникам в Европе. Правда, почему-то всех выстроили в одну шеренгу. Вместо этого Юровский зачитал им приговор.

Там было сказано, что в связи с тем, что эти самые родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Уральский исполком постановил их расстрелять. Николай повернулся лицом к семье и только тут до него дошел смысл сказанного. Он оборачивается к расстрельной команде: «Что-что?». Так вспоминал потом сам Юровский.

Расстрел тоже получился совсем не так как задумывал комендант. Он специально выбрал комнату с деревянными стенами, чтобы не было рикошета. Но не знал, что там есть и бетонные балки. Сама комната была совсем маленькой – 4,5 на 5,5 метров. Туда и семья-то Николая со слугами с трудом поместилась, а еще расстрельная команда.

Для каждого из солдат была определена цель, но когда раздалась команда «огонь», то началась беспорядочная пальба. Пули попадали в те самые бетонные балки и рикошетили, после того как одна из них просвистела над ухом Юровского, тот велел прекратить стрельбу. Но его не слушали и вакханалию удалось остановить с трудом.

Убитыми оказались не все, кто был жив, добивали выстрелами в упор и штыками. Убили и собак царской семьи – французского бульдога Ортино и спаниеля Джимми, которые подняли нестерпимый вой. Но почему-то не тронули спаниеля царевича Алексея Джоя.

Этой сцены не выдержали даже некоторые из охраны – кто-то бросил пост и убежал, одному из расстрельной команды стало плохо, и он выполз из комнаты на четвереньках. Тела последнего русского императора Николая II и его семьи были вывезены и захоронены в окрестностях Екатеринбурга. Собак тоже. Следственная комиссия белогвардейцев, которая вскоре взяла город, так и не смогла найти это место. Его обнаружит через полвека геолог Александр Авдонин.