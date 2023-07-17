6 удивительных фактов из истории медицины

С древнейших времён искусство врачевания постоянно менялось. От примитивных операций кремниевым ножом человечество пришло к использованию искусственного интеллекта. От ложных представлений о строении организма и экстремальных способов лечения — к гениальным научным открытиям.

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Но как это было? Расскажет книга «Главное в истории медицины», а мы выбрали несколько любопытных фактов из неё.

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Как лечили

По ряду достижений медицина майя была сравнима с медициной Древнего Востока, античных Греции и Рима, а в чём-то даже превосходила медицину феодальной Европы. Лечением занимались шаманы, знахари и колдуны, а также жрецы, обладавшие врачебными знаниями. В сохранившихся источниках есть описания многих болезней, в том числе нервных, связанных с костями и заразных. Падение государства Тула объяснялось массовым недугом, который характеризовался кровавой рвотой и поносом.

Майя связывали одни заболевания — например, лихорадки — со своим происхождением от обезьян, а другие — с календарём. По этой причине лечение обычно сопровождалось заклинаниями и обрядами. Лекарства и продукты же разделялись на «холодные» (помогали, например, при лихорадках) и «горячие» (например, при упадке сил).

Были распространены кровопускание, ингаляции, растительные мази и отвары, массаж, диета, паровые бани, клистиры и катетеры. Лечили майя и по принципу «подобное подобным». Например, чтобы ускорить роды или при задержках менструаций употребляли измельченный хвост опоссума: это животное считалось символом материнства. Майя были знакомы и с хирургией: соскабливали обсидиановым «скальпелем» катаракту, использовали шины при переломах, прокалывали нарывы, ушивали волосами раны. Если вылечить зуб с помощью растений не получалось, его удаляли или подтачивали.

Анестезия: до и после

До открытия анестетиков от болевого шока спасала лишь быстрая работа хирурга. Так, Николай Пирогов удалял молочные железы за полторы минуты, а ногу мог ампутировать за четыре. Так было до 1846 года, когда американский стоматолог Уильям Мортон, удаляя подчелюстную опухоль, впервые использовал диэтиловый эфир. С тех пор хирурги стали применять его и хлороформ: смачивали этими веществами ткань и давали пациенту дышать парами либо накладывали на его лицо с помощью маски. Но эфир и хлороформ нужно было точно дозировать, любая ошибка могла привести к смертельному исходу. Первым в России эфир использовал Федор Иноземцев. А легендарный Пирогов летом 1847 года впервые применил эфирный наркоз на поле сражения.

Во время Второй мировой войны анестезия вышла на новый уровень: появились барбитураты. В 1942 году стали использовать курареподобные вещества, расслабляющие мышцы всего тела. Но в результате также «выключались» лёгкие, и их работу приходилось обеспечивать сначала вручную, а затем с помощью специального оборудования.В наши дни, когда технологии шагнули далеко вперёд, всё под контролем: артериальное давление, температура тела, ритм сердца, активность мозга. Риски, связанные с анестезией, минимальны.

Генетика началась с гороха

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А точнее, с работы чешско-австрийского биолога Грегора Иоганна Менделя «Опыты над растительными гибридами» (1865 год). Там он исследовал закономерности наследования признаков у этого растения. Мендель основал гибридологический метод изучения наследственности и определил её дискретность ― то есть развитие отдельных свойств организма под контролем наследственных факторов.

В 1990 году датский биолог Вильгельм Людвиг Иогансен назвал эти факторы генами. Законы Менделя положили начало теории гена, а генетика стала быстро развиваться.

Когда люди изучили строение клетки, стало понятно, что гены — это участки хромосом. В 1910–1911 годах американец Томас Хант Морган исследовал закономерности наследования на мухах-дрозофилах и определил, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке. Он также установил закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Так была выведена хромосомная теория наследственности. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон открыли структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) — носителя наследственной информации — и создали её модель в виде двойной спирали.

Аспирин за миллиард

О существовании аспирина подозревали ещё древние египтяне. В их папирусах упоминается растение salix, известное как ива. Её целебные свойства известны со времен Гиппократа: тогда отвар ивовой коры применяли как болеутоляющее.И только в 1897 году молодой химик Феликс Хоффманн, сотрудник компании Bayer, разработал устойчивую форму ацетилсалициловой кислоты (смотрите, в корне слова — та самая salix). А уже два года спустя Bayer выпустила «Аспирин».

После Первой мировой войны препарат стал политической «валютой», и марку передали США в счёт репараций. Лишь в 1994 году Bayer выкупила права на свой препарат за 1 млрд долларов.

Как появился инсулин

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Римский врач Аретиус во II веке до н. э. описывал сахарный диабет как «ужасное страдание, растворяющее плоть и конечности в мочу. Жизнь коротка, неприятна и мучительна». Лекарства от этого заболевания не было. Его пытались лечить строгими диетами и резким ограничением потребления углеводов, приводящим к истощению. Однако это продлевало жизнь лишь ненадолго, и больных неминуемо ждала мучительная гибель.

В 1869 году молодой немецкий учёный Пауль Лангерганс изучал поджелудочную железу и обнаружил в ней расположенные группами маленькие клетки. В дальнейшем их назвали в его честь — островками Лангерганса, однако до понимания их роли прошло ещё 20 лет. Тогда Оскар Минковски и Джозеф фон Меринг, ставя опыты на собаках, доказали, что именно поджелудочная железа регулирует уровень сахара в крови.

Эти исследования продолжили канадский ученый Фредерик Бантинг и его ассистент Чарльз Бест. Как оказалось, островки Лангерганса вырабатывают вещество, которое и отвечает за усвоение сахара. Сначала его назвали «айлетин», но позже переименовали в «инсулин» (от лат. insula — остров). Инсулин оказался тем самым средством от диабета, которое учёные искали веками.

Методы Гиппократа используют до сих пор