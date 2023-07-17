Как расстреляли царскую семью

В ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге по решению Уральского областного совета был расстрелян бывший император России Николай II вместе с членами семьи и слугами.

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Обстоятельства гибели царской семьи до сих пор вызывают споры среди историков. Даже сама подлинность останков императора и его близких, перезахороненных 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге, была окончательно подтверждена только в 2022 году.

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В то же самое время юридическая квалификация гибели царской семьи, сделанная Генеральной прокуратурой РФ, однозначна: Николай II и его близкие стали жертвами умышленного убийства. Законных оснований для их казни не существовало.

15 марта 1917 года российский император Николай II отрёкся от престола. После отречения он был объявлен арестованным и доставлен в Царское село вместе с семьёй. Официальный Лондон 23 марта изъявил желание предоставить царской семье убежище в Британии, но через месяц отменил это решение.

Охрана, приставленная Временным правительством, вела себя с членами императорской семьи достаточно грубо. Местные власти экономили даже на отоплении помещений, в которых они жили. В августе 1917 года царская семья была отправлена в Тобольск — якобы из соображений безопасности.

В Тобольске члены царской семьи жили в бывшем губернаторском доме. Их подвергали мелким унижениям — например, заставили фотографироваться, словно преступников, и сломали ледяную горку, построенную для детей. Их переписку с внешним миром внимательно изучали. На фото: губернаторский дом в Тобольске.

Весной 1918 года семью Романовых большевики перевезли в Екатеринбург. Местом их пребывания стал дом купца Ипатьева. Комендантом, руководившим охраной арестованных, был назначен Александр Авдеев. В дальнейшем его сменил Яков Юровский.

Во время нахождения в Ипатьевском доме членам царской семьи разрешали всего один час в день гулять на свежем воздухе, как пишет Николай II в дневнике. Оконные стёкла им покрасили, а сами окна запрещали открывать. Кроватей на всех членов семьи не хватало, количество мяса в пайках Романовым ограничили.

Историкам до сих пор достоверно неизвестно, кто принял решение о судьбе царской семьи. Официальных приказов из Москвы по данному вопросу не поступало.

В середине июля 1918 года к Екатеринбургу подошли белогвардейские части. Уральский областной совет объявил о раскрытии «заговора белогвардейцев» с целью похищения бывшего царя. В связи с этим Николая Романова вместе с семьёй решили расстрелять немедленно.

Вечером 16 июля была сформирована расстрельная команда из числа сотрудников охраны внешнего периметра Ипатьевского дома. Большая часть кандидатов отказались участвовать в расстреле дочерей царя. В итоге в команде осталось 13 человек во главе с Юровским.

В ночь на 17 июля членов царской семьи и остававшихся с ними слуг под предлогом переезда разбудили и отвели в подвал Ипатьевского дома. Там их расстреляли. Вместе с Николаем Романовым, его женой и детьми погибли врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Трупп и горничная Анна Демидова.

Тела погибших были тайно захоронены в урочище Поросёнков Лог под Екатеринбургом, где их обнаружили в конце 1970-х годов.

В 1990-е годы ряд экспертиз указал на то, что останки действительно принадлежат членам царской семьи. 17 июля 1998 года они были захоронены в Санкт-Петербурге в Екатерининском приделе собора Петра и Павла Петропавловской крепости.

В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых как принявших мученическую кончину. На месте снесённого в 1977 году Ипатьевского дома был построен Храм на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.