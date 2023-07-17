Гемофилия: почему ее называли болезнью династии Романовых

Гемофилия – редкое наследственное заболевание, характеризующееся нарушением свертываемости крови. Эта болезнь стала широко известной благодаря своей связи с династией Романовых, правившей Россией в период с 1613 по 1917 год.

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Гемофилия является результатом нарушения функции факторов свертывания крови, особенно фактора VIII (гемофилия А) или фактора IX (гемофилия В). Это наследственное заболевание передается по Х-сцепленному рецессивному типу, что означает, что мужчины чаще страдают от гемофилии, в то время как женщины являются носителями гена и передают его своим сыновьям.

Исторически, гемофилия была широко распространена среди европейских королевских семей, включая династию Романовых. Именно в этой династии гемофилия проявилась наиболее ярко и вызвала серьезные проблемы. Наследственность гемофилии в Романовых была связана с тем, что царевичи получали Х-хромосому, содержащую ген гемофилии, от своих матерей, которые были носительницами этого гена. Таким образом, гемофилия передавалась через женскую линию династии.

Одним из наиболее известных случаев гемофилии в династии Романовых был гемофилик Алексей Николаевич, сын последнего российского императора Николая II. Его страдания и болезнь стали известными по всей стране и вызвали большую тревогу в семье Романовых. Неспособность крови свертываться нормально приводила к частым и опасным кровотечениям, которые могли быть фатальными.