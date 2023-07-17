День 17 июля в истории

Чем примечательна эта дата.

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День авиации Военно-морского флота России

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Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.

Дата была выбрана не случайно. 105 лет назад, 17 июля 1916 года, русские морские летчики одержали первую победу в воздушном бою над морем. Четыре гидросамолета М-9 с авианосца «Орлица» Балтийского флота в ходе Первой мировой войны провели воздушный бой для защиты от немецких самолетов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В результате боя два самолета противника были сбиты, в два других — обратились в бегство.

День этнографа

Этот неофициальный профессиональный праздник приурочен ко дню рождения русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). Ученый — автор около 200 научных трудов, основоположник отечественной антропологии и этнографии.

День этнографа начали отмечать в 1970-х годах по инициативе организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета профессора Рудольфа Итса.

Всемирный день международного уголовного правосудия (День международного правосудия)

Праздник установлен в честь подписания в 1998 году Римского статута — договора, который лег в основу создания Международного уголовного суда. В его компетенцию входит рассмотрение наиболее тяжких правонарушений: геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Первое заседание суда прошло в марте 2003 года в Гааге.

78 лет назад (1945) в пригороде Берлина Потсдаме во дворце Цецилиенхоф началась Потсдамская конференция

На встрече главы правительств СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль обсуждали проблемы послевоенного устройства мира.

Центральное место в повестке дня конференции занимал Германский вопрос.

Было принято решение о полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее вооруженных сил и ликвидации военной промышленности.

Одним из важнейших решений Потсдамской конференции стало утверждение границ, сложившихся в Восточной Европе. СССР был передан Кенигсберг (ныне Калининград) с прилегающим к нему районом. Была определена новая польско-германская граница по линии Одер — Западная Нейсе. К Польше отходили также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии.

Конференция завершилась 2 августа 1945 года.

79 лет назад (1944) в Москве на Садовом кольце состоялся «парад побежденных»

Около 60 тысяч пленных гитлеровцев, в их числе 20 генералов и 1200 офицеров, прошли под конвоем через столицу СССР. Колонну военнопленных возглавлял Фридрих Вильгельм фон Паулюс.

За «парадом побежденных» с тротуаров, балконов домов, крыш трамваев и троллейбусов наблюдали десятки тысяч москвичей.

Колонны пленных сопровождали всадники с обнаженными шашками и конвоиры с винтовками. За ними ехали поливальные машины, символично смывая грязь с московских улиц после прохода гитлеровцев.

81 год назад (1942) началась Сталинградская битва

Это одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).

Летом 1942 года фашистские войска начали наступление на южном крыле фронта с целью захвата Дона, Кубани, Нижней Волги и нефтяных районов Кавказа. Наступление на Сталинград осуществляла 6-ая армия под командованием генерала Фридриха Паулюса, специально выделенная из группы армий «Б». 6-ю армию поддерживала авиация 4-го воздушного флота. Им противостоял Сталинградский фронт, в который входили 62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-я, 57-я армии и 8-я воздушная армия бывшего Юго-Западного фронта. Командовал фронтом Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, а с 23 июля — генерал-лейтенант Василий Гордов. Силы немцев превосходили советские войска в людях — в 1,7, в артиллерии и танках — в 1,3, в самолетах — более чем в 2 раза.

Советской армии удалось заставить немцев сначала увязнуть в оборонительных боях, а позднее, в результате операции «Уран», немецкие войска были вынуждены капитулировать.

Расстрел царской семьи

105 лет назад (1918) в ночь с 16 на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги

Николай II вступил на престол в 1894 году. 15 марта 1917 года, после начала вооруженного восстания в Петрограде, Николай II подписал отречение от престола за себя и своего сына Алексея.

После отречения Николай с семьей находился под арестом в Александровском дворце Царского Села. Позднее их перевезли сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург, где их разместили в доме Ипатьева.

Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и ВЦИК.

87 лет назад (1936) началась Гражданская война в Испании

Вооруженный конфликт между лево-социалистическим правительством страны, которое поддерживали коммунисты, и право-монархическими силами, чью сторону приняла большая часть испанской армии во главе с Франсиско Франко, начался в Испанском Марокко и на Канарских островах. Правительство Испании поддерживали СССР и добровольцы-антифашисты из многих стран мира, а Франко — нацистские Германия и Италия. За короткое время под контроль повстанцев перешло больше половины провинций страны. В марте 1939 года франкисты захватили Мадрид.