Детоубийство в Европе было более распространенным, чем считалось

Детоубийство в Европе оказалось более распространенным, чем считалось
Историк и почетный профессор-исследователь канадского университета Далхаузи Грегори Хэнлон утверждает, что бытовое убийство новорожденных младенцев женатыми родителями в Европе раннего Нового времени было гораздо более распространенной практикой, чем считалось ранее.
Об этом он и ряд соавторов сообщают в книге "Контроль над смертью на Западе 1500–1800: соотношение полов при крещении в Италии, Франции и Англии".
"Историки на Западе полагались почти исключительно на протоколы уголовных процессов, в ходе которых незамужние матери или замужние женщины, несущие потомство не от своих мужей, скрывали свою беременность и убивали своих новорожденных в одиночку или с сообщницами. Замужних матерей-детоубийц могло быть в сто раз больше, но их никто не учитывал при подсчетах", — отмечает Хэнлон.
Так, исследователь предполагает, что в сельской Тоскане XVII века в разгар детоубийства жертвы могли составлять до трети от общего числа рожденных детей.
Авторы использовали церковные записи о крещениях из множества приходов в Италии, Франции и Англии.
По словам Хэнлона, если у пары рождались близнецы, родители жертвовали одним ребенком, чтобы повысить шансы на выживание второго.