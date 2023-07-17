Детоубийство в Европе было более распространенным, чем считалось

"Историки на Западе полагались почти исключительно на протоколы уголовных процессов, в ходе которых незамужние матери или замужние женщины, несущие потомство не от своих мужей, скрывали свою беременность и убивали своих новорожденных в одиночку или с сообщницами. Замужних матерей-детоубийц могло быть в сто раз больше, но их никто не учитывал при подсчетах", — отмечает Хэнлон.