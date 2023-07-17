Дикая белка пробралась в квартиру и напала на ее хозяина

В Красноярске дикая белка пробралась в окно одной из квартир жилого дома и напала на человека. Животное покусало хозяина жилья. В управлении Роспотребнадзора по краю уточнили, что с мужчиной все в порядке, его здоровью ничего не угрожает, сообщает «МК в Красноярске».

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К счастью, с мужчиной все в порядке, — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что белки достаточно часто нападают на людей. Второе место среди диких животных, которые часто кусают людей, занимают обезьяны, а третье — лисы и песцы.