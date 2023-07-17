История бумажных денег в России

16 июля 2023 года кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Ранее о планах вернуть в оборот банкноты этого номинала сообщали в Банке России (ЦБ РФ) и Гознаке.

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ТАСС подготовил материал об истории обращения банкнот в современной России.

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До введения российского рубля

На момент распада СССР на территории России имели хождение банкноты, введенные в январе 1991 года в результате денежной реформы, осуществленной под руководством премьер-министра СССР Валентина Павлова. Эти банкноты отличались от старых советских образца 1961 года многоцветной печатью с обеих сторон и отсутствием надписей на языках СССР. Изначально в обращение поступили только банкноты номиналом 50 и 100 рублей, летом 1991 года были напечатаны новые купюры номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей. 25-рублевые купюры не обновлялись (были напечатаны только пробные экземпляры).

В связи с ростом темпов инфляции в стране 30 октября 1991 года была выпущена в обращение банкнота номиналом в 200 рублей, оформление которой в целом соответствовало остальным банкнотам 1961-1991 годов. За два дня до окончательного распада СССР, 24 декабря 1991 года, в обращение была введена банкнота номиналом в 500 рублей.

В марте 1992 года для противодействия завозу банкнот из бывших союзных республик были введены купюры в 50, 100 и 200 рублей измененного образца, в которых на белые поля с обеих сторон был добавлен номинал в орнаменте, а водяной знак был заменен с изображения Владимира Ленина на пятиконечные звезды. Также появилась банкнота номиналом в 1 тыс. рублей, на которой по-прежнему присутствовал профиль Ленина и упоминался уже прекративший свое существование Госбанк СССР. В июле 1992 года дизайн крупнейших номиналов в 200, 500 и 1 тыс. рублей был несколько изменен - в частности, добавилось изображение номинала в орнаменте на белом поле.

Банкноты образца 1992 года

В декабре 1992 года - январе 1993 года в России были введены банкноты Банка России номиналом 100, 200, 500, 1 тыс. и 10 тыс. рублей. Позднее в 1993 году были также напечатаны купюры в 5 000 и 50 000 рублей со схожим оформлением. На всех них годом выпуска был обозначен 1992 год.

Банкноты образца 1995 года

В 1995 году вошла в обращение серия банкнот (1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. рублей) с новым оформлением, на которых были изображены различные города России: Владивосток, Великий Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва и Архангельск. Дизайном всех банкнот Банка России до своей кончины в 2002 году занимался художник Гознака Игорь Крылков. При создании банкноты в 100 тыс. рублей (Москва) он использовал снимки Большого театра из фотохроники ТАСС. Характерной чертой этой серии банкнот было использование видоизмененной кириллизированной версии шрифта AdverGothic, который широко использовался в те годы в дизайне.

Современные банкноты

После деноминации 1 января 1998 года в обращение поступили новые банкноты образца 1997 года. Они повторили дизайн билетов Банка России образца 1995 года, за исключением уменьшения номинала. В 2001 году вышла банкнота в 1 тыс. рублей (с изображением Ярославля). Уже после смерти Крылкова, в 2006 году в обращение вышла купюра в 5 тыс. рублей (Хабаровск), которая была выполнена в заданной художником стилистике. Впоследствии в серию банкнот вносились лишь незначительные изменения: в частности, обновлена гравюра Соловецкого монастыря, вводились новые защитные средства.

12 апреля 2016 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о подготовке к выпуску банкнот новых номиналов 200 и 2 тыс. рублей. На купюрах решено было разместить символы городов и памятных объектов.

Голосование за их выбор проводилось на специальном портале Твоя-Россия.рф, созданном Центробанком, а также путем анкетирования. Финальное голосование прошло в эфире телеканала "Россия-1". Победу одержали Дальний Восток и Севастополь. В итоге на банкноте номиналом 200 рублей, для которой был выбран зеленый тон, решили поместить изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На купюре номиналом 2 тыс. рублей изображен мост на острове Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Преобладающий цвет - синий. Обе банкноты поступили в широкий оборот осенью 2017 года.

23 марта 2021 года зампред Банка России Михаил Алексеев объявил, что к 2025 году в России будут модернизированы банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. У них будет усовершенствован дизайн "до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах". На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут изображены российские города. Однако, по образцу 2000-рублевой купюры, их изображения на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

30 июня 2022 года в ТАСС была представлена новая банкнота номиналом в 100 рублей. На ней изображены достопримечательности Москвы: Спасская башня, главное здание МГУ и концертный зал и "парящий мост" в Зарядье, Останкинская башня, музей-заповедник "Куликово поле", а также Ржевский военный мемориал в Тверской обл. Новые банкноты этого номинала начали поступать в широкое обращение в регионах России в июне 2023 года.

Помимо стандартных банкнот с 2014 года ЦБ выпускал памятные купюры номиналом в 100 рублей, однако в широком обращении они почти не встречались.

Все банкноты, даже старых модификаций, выпущенные с 1998 года, остаются в России законным платежным средством. После обновления дизайна банкнот, начавшегося с купюры в 100 рублей, прежние варианты также останутся в свободном обращении.

Купюры номиналом 5 и 10 рублей

Банкноты номиналом 5 рублей образца 1997 года (с изображениями Великого Новгорода) с самого начала были дублированы монетой того же номинала. Печать банкнот была прекращена в 2001 году, однако все это время они оставались законным платежным средством.

Банкноты номиналом 10 рублей (с изображениями Красноярска) с 2000 года в обращении дублировались биметаллическими памятными монетами. В 2009 году в обращение была введена стандартная монета 10 рублей. В 2012 году печать 10-рублевых банкнот была прекращена.