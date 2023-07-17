Кто отдал приказ расстрелять семью российского императора Николая II

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома в Екатеринбурге произошел расстрел последнего российского императора Николая II, членов его семьи и приближенных. Прошло уже 105 лет, и до сих пор ходит множество слухов о том, кто отдал приказ казнить царскую семью. "Рамблер" расскажет подробности той ночи и о тех, кто причастен к смерти Николая II и его близких.

Николай Александрович Романов (Николай II) вступил на престол второго ноября (21 октября по старом календарю) в 1894 году. А после февральской революции 1917 года он подписал отречение от престола.

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Царская семья намеревалась покинуть страну. Правительство Великобритании сначала выразило готовность принять их, однако через некоторое время решение было отменено. После октябрьской революции 1917 года и падения Временного правительства большевики в мае 1918 года перевезли семью Николая II в Екатеринбург.

Считается, что официальное решение о расстреле бывшего императора принял Президиум Урал Совета. Об этом местные власти уведомили ВЦИК и Совнарком. Решение о расстреле других членов семьи не принималось. А командовать расстрелом было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому. Именно благодаря его рукописям удалось выяснить подробности той ночи.

С его слов, приказ о расстреле был доставлен на место казни в половине второго ночи, и уже почти через 40 семью Романовых и их слуг привели в подвальное помещение, а затем расстреляли.

"Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне, — вспоминал Юровский. Я объявил, что Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал: "Стрелять". Первый выстрелил я и наповал убил Николая", – со слова Юровского в одном из документов.

Николай II был убит с первого раза. Остальные члены семьи слуги после массового расстрела оставались еще живы. Дело в том, что незадолго до казни императрица и дочери вшили свои в корсеты драгоценности, поэтому от них пули отскакивали. И тогда Юровский был вынужден расстрелять каждого по очереди. В ту ночь также были убиты царские собаки.