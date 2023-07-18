Афанасьев день: что нельзя делать 18 июля

18 июля в народном календаре отмечается праздник Афанасьев день, который получил свое название в честь игумена Афонского. Его память чтит православная церковь в эту дату. О том, что можно и что нельзя делать в этот день, — в материале "Рамблера".

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Днем наши предки работали, а к вечеру начинали загадывать желания. Считалось, что сегодня хороший день для того, чтобы построить планы на целый год. Если это сделать, то все задуманное обязательно сбудется. Тем, кто хочет получить удачу в бизнесе или на работе, нужно не спать всю ночь или лечь спать после 12 часов ночи.

На ночь нужно открыть шторы и окно, чтобы лунный свет попадал в дом. Считается, что если сделать так, то удача всегда будет сопутствовать. Вечером нельзя работать, в этот день нужно отдыхать и веселиться, лучше всего делать это с семьей.

Что нельзя делать 18 июля

В эту дату запрещено лгать. Если это сделать не получается, то нужно просто промолчать. Отмечается, что если девушка скажет неправду, то она не выйдет замуж целый год. Нельзя сплетничать и обсуждать с другими людьми чужие проблемы.

Запрещено работать после захода солнца. Иначе человека ждут неудачи. Также не стоит рассказывать другим людям о своих желаниях, планах и мечтах, иначе все задуманное не сбудется.

18 июля обязательно провести с семьей или близким человеком. Ни в коем случае нельзя сидеть в одиночестве, иначе вы так и проведете весь год.

Народные приметы 18 июля