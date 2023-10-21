Почему высохло Аральское море

Аральское море, когда-то четвертое по величине соленое озеро в мире, стало символом экологической катастрофы.

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Расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, это озеро сократилось до маленьких отдельных водоемов, оставив за собой огромные пустыни и разрушенные экосистемы. Почему же Аральское море высохло?

Одной из основных причин высыхания Аральского моря является человеческая деятельность. В середине XX века, Советский Союз начал строительство огромных ирригационных систем в Центральной Азии, чтобы обеспечить водой сельскохозяйственные угодья в регионе. Реки Амударья и Сырдарья, которые кормили Аральское море, были перенаправлены для орошения хлопковых полей и других культур. Это привело к снижению притока воды в Аральское море, и оно начало постепенно высыхать.

Изменение водного баланса привело к серии негативных последствий. Уровень воды в озере начал снижаться, что привело к уменьшению его площади. Соленость воды увеличилась, что сказалось на рыбных запасах и других организмах, приспособленных к пресной воде. Местные экосистемы были разрушены, а пыль и соли, высвобожденные из высохшего дна озера, стали причиной здоровья проблем у местного населения.

Научные исследования подтверждают, что высыхание Аральского моря также связано с изменением климата. Глобальное потепление и увеличение парниковых газов в атмосфере привели к увеличению испарения воды из озера. Это усилило процесс высыхания и ускорило его темпы.