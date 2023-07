Что такое эффект Манделы и почему о нем вспоминают 18 июля

В чем суть явления

История появления

Яркие примеры эффекта Манделы

Екатерина II продала Аляску (а может быть, и Ленин)

Борис устал, Борис уходит

Бритни Спирс и ее костюм развратной школьницы

Помните клип на песню Oops!.. I Did It Again? Попробуйте вспомнить зажигательные и слегка вульгарные танцы Бритни Спирс в костюме девочки из американской старшей школы под бодрые биты. В этом клипе нет ни одной подобной сцены. На самом деле почти весь клип певица одета в красный латексный костюм. Да и в принципе по сюжету клипа дело происходит на Марсе, так что вряд ли там могла очутиться барышня в школьной форме.