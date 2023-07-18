Что такое эффект Манделы и почему о нем вспоминают 18 июля

18 июля во всем мире вспоминают Нельсона Манделу – пожалуй, самого известного южноафриканского политика в истории и лауреата Нобелевской премии, посвятившего свою жизнь борьбе с апартеидом. Но еще чаще это имя всплывает в связи с необычным психологическим явлением массовых ложных воспоминаний, получившим название «эффект Манделы».

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В обзоре «ФедералПресс» рассказывает, что это такое и почему его испытывал практически каждый россиянин.

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В чем суть явления

Суть эффекта Манделы заключается в совпадении у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам. Таким образом, это феномен, связанный с коллективной ложной памятью.

Проще говоря, это происходит тогда, когда человек четко помнит то, чего на самом деле не было, только происходить это может одновременно с людьми, живущими в разных точках земного шара, с представителями того или иного поколения или даже жителями целой страны.

История появления

В 2013 году в интернете произошло странное: множество людей начали говорить о смерти Нельсона Манделы, политического деятеля, который, как они утверждали, умер в тюрьме в 1980-х годах (в общей сложности Мандела провел в тюрьме за свои убеждения 27 лет). И что самое интересное, они даже помнили новостные выпуски, в которых сообщалось о его смерти.

Но на самом деле Мандела был освобожден в 1990 году и умер только в 2013-м. Именно тогда появился термин «эффект Манделы», который описывает ситуации, когда люди ошибочно уверены в чем-то, несмотря на доказательства противоположного.

Некоторые любители физики и мистики утверждают, что воспоминания этих людей являются точными, просто они попадают в параллельную реальность, где история развивается по-другому. А есть и те, кто считает, что мировые элиты специально переписывают историю в своих интересах.

Яркие примеры эффекта Манделы

Приведем случаи проявления этого феномена, с которыми, вероятно, сталкивался каждый из вас. Хотя бы один из них вы знаете точно.

Екатерина II продала Аляску (а может быть, и Ленин)

Частенько в российском обществе можно услышать о том, что императрица Екатерина II якобы продала Америке часть нашего государства – Аляску. Другие знатоки истории всегда готовы им оппонировать: ведь они уверены, что Аляску продал Владимир Ленин, чтобы погасить долги только зародившегося Союза.

Ни то ни другое не верно: Аляску продал в 1867 году император Александр II. Видимо, торговля российскими землями совершенно не соответствует его историческому имиджу, поэтому массовое сознание никак не может приписать ее этому правителю.

Борис устал, Борис уходит

Все отлично помнят эпохальную фразу Ельцина, которую он произнес перед сложением с себя полномочий президента РФ. «Я устал, я ухожу», – якобы заявил уже немолодой и действительно уставший политик. Только вот Ельцин никогда не говорил этой фразы.

Чтобы убедиться, достаточно будет пересмотреть эпохальное обращение. В нем он действительно говорит «Я ухожу, я сделал все, что мог». Слов «я устал» он не произносил в принципе.

Бритни Спирс и ее костюм развратной школьницы

Помните клип на песню Oops!.. I Did It Again? Попробуйте вспомнить зажигательные и слегка вульгарные танцы Бритни Спирс в костюме девочки из американской старшей школы под бодрые биты. В этом клипе нет ни одной подобной сцены. На самом деле почти весь клип певица одета в красный латексный костюм. Да и в принципе по сюжету клипа дело происходит на Марсе, так что вряд ли там могла очутиться барышня в школьной форме.

Этот случай эффекта Манделы легко объясним: на самом деле в одном из клипов Бритни и правда примеряла на себя этот образ – только это был клип на песню One More Time. Названия, кстати, по смыслу достаточно близки, так что здесь легко запутаться.

Ошибка пустила «Корни»

Возвращаемся к отечественной эстраде. Там эффект Манделы прочно засел в тексте песни одних из самых известных участников «Фабрики звезд» – группы «Корни». То и дело можно встретить людей, напевающих ее хит: «Ты узнаешь ее по имени…». Но в песне вообще нет такой строчки, более того, она бы даже ни с чем не рифмовалась (хотя надо признать, что у поп-музыки на постсоветском пространстве с рифмами зачастую есть трудности).

Вот оригинал припева:

Ты узнаешь ее из тысячи

Ее образ на сердце высечен

Ты узнаешь ее из тысячи

По словам, по глазам, по голосу

Ее образ на сердце высечен

Ароматами гладиолуса

Откуда взялась эта распространенная ошибка – неизвестно, но некоторые полагают, что это произошло из-за шутливого кавера на песню, который написала одна из команд КВН.

Вы неверно цитируете советские мультфильмы

«Ну ты это… Заходи, если что», – хрипло говорит волк в знаменитом мультфильме «Жил был пес». Настолько известная фраза, что ее любят в шутку пародировать миллионы россиян, а некоторые фирмы даже выпускают наклейки на автомобильные стекла с самим волком и этой фразой (иногда меняя «что» на «чо»). И все бы ничего, только первой части этой фразы никогда не существовало.

В мультике волк говорит «Спасибо. Ты заходи, если что». Вероятно, ошибка возникла из-за того, как скромно персонаж произносил эту фразу, а потому туда так и хочется вставить неловкую заминку.

«Денег нет, но вы держитесь»

Пожалуй, одна из самых известных фраз экс-президента РФ Дмитрия Медведева, которая широко разошлась по Сети с 2016 года. Знаем, любим, часто пользуемся. Одна проблема: Медведев ее не произносил, хотя она и достаточно точно передает смысл сказанного.

Оригинальное заявление было сделано в мае 2016 года в Крыму, и это был ответ на вопрос одной из местных жительниц об ошибках при индексации пенсий.

«Просто денег нет сейчас. Значит так, найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», – заявил он.

Подтверждением служит видеозапись того самого момента.

Почему так происходит

Несмотря на то, что некоторые исследователи психологии ставят знак тождества между эффектом Манделы и ложными воспоминаниями, считая это легкой разновидностью массового помешательства, другие резко отрицают такой подход.

По мнению критиков, этот эффект никак не связан непосредственно с ложными или внушенными воспоминаниями, а просто является ошибкой запоминания из-за обилия информации, с которой человек сталкивается постоянно.