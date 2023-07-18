В индийской деревне поклоняются ребенку с редкой генетической мутацией

Подросток по имени Суреш из индийской деревни Барвани родился с клоком черных волос в районе копчика, сообщает издание Daily Mirror. Как пишет СМИ, из-за данной особенности, вызванной редкой генетической мутацией, местные жители начали поклоняться 14-летнему мальчику.

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Отец ребенка хотел отрезать волосяной клок сына, когда тому было пять лет. После этого мальчик заболел, и родитель оставил его в покое. Через несколько лет волосы отросли и стали напоминать хвост.

По информации Daily Mirror, местные жители сравнивают Барвани с индуистским божеством Хануманом, имеющим обезьяньий хвост. Сам же подросток признается, что мечтает избавиться от своей особенности, поскольку волосы доставляют ему дискомфорт.

Некоторые врачи считают, что хвост Суреша появился из-за редкой генетической мутации. При этом некоторые предполагают, что клок образовался из-за дефицита питательных веществ в рационе его матери, когда та была беременной.