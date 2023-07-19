День железнодорожника в России: история и традиции праздника

Железная дорога — один из основных путей сообщения в России: общая эксплуатационная длина железных дорог в стране составляет 85,6 тысячи километров. Чтобы россияне могли беспрепятственно добираться в любую точку государства, а также за его пределы, на железной дороге ежедневно трудятся сотни тысяч человек. День железнодорожника — прекрасная возможность вспомнить об этом.

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Как отмечается этот праздник и какова его история, рассказывает «Лента.ру».

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Кто празднует День железнодорожника

День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Он традиционно отмечается в первое воскресенье августа, в 2023 году этот день выпадает на 6 августа. Можно сказать, что каждый, кто хотя бы раз путешествовал на поезде, имеет хотя бы косвенное отношение к этому дню.

6 августа отмечается День железнодорожника в 2023 году

Железные дороги в современной России — это огромная система, которая предполагает постоянное вовлечение немалого количества людей. Ведь необходимо, чтобы она работала без перебоев. От сотрудников требуются особые навыки, глубокие технические познания, ответственность и стрессоустойчивость, многим из них приходится сталкиваться с тяжелым физическим трудом.

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В Российской Федерации, согласно ОАО «РЖД», к концу 2021 года насчитывалось 696,3 тысячи человек, задействованных в работе на железной дороге. Статистики 2022-2023 годов еще нет, тем не менее ясно одно: сотни тысяч сотрудников ежедневно обеспечивают россиянам стабильную возможность перемещаться по стране и вовремя получать посылки по почте, а предприятиям — топливо, оборудование и стройматериалы.

Российские железные дороги, являясь частью евразийской железнодорожной сети, связывают нашу страну с Европой и Восточной Азией. Российские железные дороги занимают США, а по протяженности электрифицированных магистралей Россия занимает первое место.

Около 20 % грузооборота и 10 % пассажирооборота всех железных дорог мира приходятся именно на Россию, по данным ОАО «РЖД»

Внутри России железнодорожный транспорт — ведущий во всей транспортной системе страны, его доля составляет более 40 процентов.

К слову, 6 августа День железнодорожника будет отмечаться не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии. В других же государствах профессиональный праздник железнодорожников отмечается в иные даты, однако так или иначе о работниках этой важнейшей отрасли не забывают нигде.

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История праздника

Впервые День железнодорожника начали отмечать еще в конце XIX века, после выхода приказа министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по новому стилю) 1896 года. Изначально этот праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I — 25 июня (6 июля по новому стилю), начавшего строительство железных дорог в России.

«Государь император в ознаменование дня рождения императора Николая I, державной волею коего положено начало сооружения и эксплуатации железных дорог в России, по всеподданнейшему докладу нашему, 28 июня сего года высочайше повелеть изволил: установить ежегодное празднование годовщины императора Николая I всеми центральными и местными учреждениями, заведывающими железными дорогами в России. О таковой высочайшей воле объявлено по ведомству путей сообщения», — говорилось в приказе.

Такую дату выбрали потому, что именно при Николае I были построены первые железные дороги — прогулочная в Царское Село и магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

До 1917 года праздник отмечался 25 июня. После Октябрьской социалистической революции День железнодорожника, как и все другие события царских времен, запретили, и праздник был почти забыт. Как пишет прозаик Лев Гумилевский в книге «Железные дороги», лишь в июле 1936 года было принято постановление о возобновлении празднования Дня железнодорожника.

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Случилось это после того, как сами работники железной дороги выдвинули такое предложение на приеме у Иосифа Сталина в 1935 году. Секретарь ЦК ВКП(б) согласился с этим и даже произнес перед работниками железной дороги благодарственную речь:

«Разрешите провозгласить тост за ваши успехи, которые несомненны и за которые вы заслужили настоящую товарищескую похвалу. Разрешите провозгласить тост за те достижения, которых еще нет у вас, но которые обязательно должны быть, за то, чтобы все вы, от стрелочника до наркома, сделали все необходимое и подняли транспорт, который идет уже в гору, но идет еще покачиваясь, за то, чтобы транспорт был четко работающим, исправно действующим, точным, как хороший часовой механизм, конвейером! За всех вас и за вашего наркома, товарищи!»

Спустя год был установлен день профессионального праздника — новой датой Дня железнодорожника (в то время он назывался Всесоюзный Сталинский день железнодорожников) стало 30 июля. А через несколько лет, в 1940 году, было принято решение перенести празднование на первое воскресенье августа — в то время воскресенье было единственным выходным. И хотя сейчас у россиян пятидневка, праздник железнодорожников традиционно продолжают отмечать именно в этот день.

Традиции Дня железнодорожника

Когда праздник был только установлен, его отмечали с большим размахом — на один день железнодорожные учреждения приостанавливали работу. На вокзалах и крупных станциях проводили молебны. В зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался ужин с концертом, а в Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки у дома № 117, где тогда располагалось Министерство путей сообщения Российской империи, собирались на празднование высшие чины.

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В этот день работники железной дороги и их родственники могли сами стать пассажирами: за 50 копеек им предлагали прокатиться на особом поезде — с оркестром, представлениями и чаепитием.

Сегодня День железнодорожника в России превратился скорее в корпоративный праздник, однако с 2016 года в первое воскресенье августа в московском спорткомплексе «Лужники» на стадионе «РЖД Арена» проходит спортивный фестиваль, в котором могут принять участие все желающие.