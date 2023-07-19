День 19 июля в истории

Чем примечтальна эта дата.

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43 года назад (1980) в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

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Впервые они проводились в социалистической стране. Право стать хозяйкой Олимпиады-80 Москва получила в октябре 1974 года на сессии Международного олимпийского комитета в Вене. Часть соревнований проводились также в других городах СССР: парусные регаты состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира — в Киеве, Ленинграде и Минске.

В Олимпиале-80 приняли участие свыше пяти тысяч спортсменов из 81 страны мира. Более 60 государств не прислали на Игры свои сборные из-за бойкота, объявленного по инициативе президента США Джимми Картера в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.

На XXII летних Олимпийских играх было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. Лидерами неофициального медального зачета стали советские спортсмены, которые завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. На втором месте оказалась сборная ГДР (47 золотых, 37 серебряных и 42 бронзовых), на третьем — Болгарии (8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).

Талисманом XXII летних Олимпийских игр стал олимпийский Мишка, созданный художником-иллюстратором Виктором Чижиковым. Одним из самых трогательных моментов Олимпиады-80 стал полет Мишки на воздушных шарах под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва» во время церемонии закрытия 3 августа. На московских Играх был и другой талисман: соревнования по парусному спорту в Таллине символизировал тюлененок Вигри.

71 год назад (1952) в Хельсинки (Финляндия) открылись XV летние Олимпийские игры

На Олимпиаде впервые принял участие СССР. Обязательным требованием со стороны Советского Союза стало то, что советские спортсмены должны были жить отдельно от спортсменов из капиталистических стран. Для сборной СССР была построена отдельная олимпийская деревня.

В XV летних Олимпийских играх приняли участие 4955 спортсменов из 69 стран мира. Они соревновались в 23 дисциплинах. 295 советских атлетов участвовали во всех соревнованиях по всем видам спорта, за исключением хоккея на траве. Первую в истории советского спорта золотую олимпийскую медаль завоевала метательница диска Нина Пономарева.

Сборная СССР заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 22 золотые, 30 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидером стала команда США (40 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей).

105 лет назад (1918) вступила в действие первая советская Конституция

Основной закон РСФСР был принят 10 июля 1918 года пятым Всероссийским съездом Советов, а 18 июля рассмотрен Президиумом ВЦИК.

Конституция РСФСР устанавливала, что верховным органом власти в стране является Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Съезд Советов мог отменить любой акт любого органа власти, который противоречил Конституции или актам Съезда Советов, а ВЦИК — постановления и решения Совета Народных Комиссаров. В дальнейшем такой же функцией был наделен Президиум ВЦИК.

233 года назад (1790) в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 годов состоялось Керченское морское сражение

Турецкая эскадра под командованием капудан-паши Гиритли Хусейна шла из Турции для высадки десанта в Крыму. Она насчитывала 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 вспомогательных судов. Навстречу неприятелю из Севастополя вышли корабли Черноморского флота во главе с контр-адмиралом Федором Ушаковым (10 линейных кораблей, 6 фрегатов и 16 вспомогательных судов). Их задачей было не допустить высадки турецкого десанта в Крыму.

В полдень, 19 июля, турецкие корабли подошли к русской эскадре на расстояние пушечного огн, и атаковали. Хусейн направил главный удар на русский авангард, намереваясь окружить его. Ушаков умелым маневрированием перехватил инициативу и, воспользовавшись изменением направления ветра, занял выгодное положение. Затем артиллерийским и ружейным огнем по авангарду и центру турецкой эскадры флотоводец нанес серьезные потери десанту противника, находившемуся на кораблях. Капудан-паши приказал начать отступление. Пользуясь своей скоростью и наступающей темнотой, турецкие корабли бежали.

В результате победы русского флота высадка турецкого десанта в Крым была сорвана. Многие корабли противника получили серьезные повреждения.

Керченское морское сражение — один из примеров применения новой маневренной тактики, основы которой были заложены русским адмиралом Федором Ушаковым во второй половине XVIII века.

538 лет назад (1485) была заложена первая башня Московского Кремля — Тайницкая

Строительством руководил архитектор Антон Фрязин.