Больше «Титаника» в пять раз: лайнер «Икона морей» станет настоящим плавучим городом

В начале 2024 года в плавание отправится самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей»). В сети его окрестили вторым «Титаником». «Вечерняя Москва» узнала, справедливо ли «потопили» современный лайнер, не дав ему и шанса.

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Говоря об «Иконе морей», стоит начать с цифр. На борту лайнера одновременно смогут находиться 5610 пассажиров и 2350 человек обслуживающего персонала. Всего на корабле 2805 кают. Цены зависят от категории. Место во внутреннем помещении, где окна, очевидно, не выходят на океан, — 1851 доллар (167 тысяч рублей) с человека. Поселиться в каюте с панорамными окнами — 2061 доллар (186 тысяч рублей). Есть еще номера с балконом (от 190 тысяч рублей) и люксы (около 386 тысяч рублей). Зависит цена и от того, сколько суток вы будете пассажиром судна. Семидневный круиз начнется в Майами по Восточному и Западному Карибскому бассейну. Можно провести на борту неделю, а можно — 3–4 суток. Проходить круизы будут круглый год.

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— Сложно сказать, ожидается ли успех. Точный прогноз никогда дать нельзя, — поделился мнением с «ВМ» заведующий лабораторией глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. — «Титаник» тоже был новинкой для своего времени, но утонул. Хотя ходили слухи, что о проблемах с его безопасностью было известно заранее.

Анатолий Михайлович признается, что сам большие корабли не любит.

— Однажды я плыл на круизном судне «Михаил Лермонтов». Но то был корабль 12 тысяч тонн водоизмещением, а тут все 250, — отмечает эксперт. — Хорошо, что развиваются технологии, главное — уделить повышенное внимание соблюдению всех мер безопасности. За этим должны следить в том числе специалисты, которые наблюдали за строительством лайнера. В целом риск зависит не только от размера судна, играют роль его конструкция и люди, которые его эксплуатируют. Малейшие отклонения от нормативов могут привести к непоправимым последствиям.

Но не стоит, по мнению ученого, называть корабль «новым Титаником» :

— «Титаник» просто опередил свое время. У его команды была цель — как можно скорее пересечь Атлантику, поэтому на многие неточности закрыли глаза. Величие корабля затуманило зрение тем людям, которые им занимались.

«Икона морей» по сути — это огромный плавучий город. Туристам будет доступно большое количество развлечений. 20 палуб, восемь зон отдыха предназначены для туристов разных возрастных категорий. На борту построен огромный аквапарк: шесть уникальных водных горок (крупнейший в море), семь бассейнов, девять джакузи. А еще кинотеатры, спа-центры, магазины и казино, рестораны и бары, фитнес-центр, скалодром, каток, серф-симулятор.

Не просто судна

«Вечерка» составила перечень самых крупных круизных лайнеров в мире.

Symphony of the Seas (Royal Caribbean International): 362,1 метра в длину и 47,4 метра в ширину. Цены на такое путешествие — от 603 долларов (54 295 рублей по текущему курсу).Oasis of the Seas (Royal Caribbean International): 361,6 метра в длину и 47 метров в ширину. Такой круиз обойдется как минимум в 370 долларов (33 283 рубля).Mardi Gras (Carnival Cruise Line): 337 метров в длину и 42 метра в ширину. Будьте готовы выложить 350 долларов (31 560 рублей) за самый дешевый билет.Iona (P&O Cruises): 336,8 метра в длину и 42 метра в ширину. За этот лайнер нужно будет отдать 230 долларов (20 791 рубль).MSC Grandiosa (MSC Crociere): 331 метр в длину и 43 метра в ширину. Тут цены ниже — 113 долларов с человека (10 136 рублей).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Пехова, вице-президент Национального туристического союза:

— В целом круизная история оправданна: такие поездки придуманы для особого типа путешественников, которые следят за новыми маршрутами, любят большие компании. Клубный отдых (право ежегодно проводить одну или более недель отпуска на выбранном курорте. — «ВМ») становится все популярнее, и эта схема как раз подходит для круизов. Высокая цена билетов тоже оправданна. За короткий срок можно посетить много городов и испытать самые разные эмоции. На борту обычно предусмотрены развлечения на любой вкус.

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