Больше «Титаника» в пять раз: лайнер «Икона морей» станет настоящим плавучим городом

В начале 2024 года в плавание отправится самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей»). В сети его окрестили вторым «Титаником». «Вечерняя Москва» узнала, справедливо ли «потопили» современный лайнер, не дав ему и шанса.

Не просто судна

Symphony of the Seas (Royal Caribbean International): 362,1 метра в длину и 47,4 метра в ширину. Цены на такое путешествие — от 603 долларов (54 295 рублей по текущему курсу).Oasis of the Seas (Royal Caribbean International): 361,6 метра в длину и 47 метров в ширину. Такой круиз обойдется как минимум в 370 долларов (33 283 рубля).Mardi Gras (Carnival Cruise Line): 337 метров в длину и 42 метра в ширину. Будьте готовы выложить 350 долларов (31 560 рублей) за самый дешевый билет.Iona (P&O Cruises): 336,8 метра в длину и 42 метра в ширину. За этот лайнер нужно будет отдать 230 долларов (20 791 рубль).MSC Grandiosa (MSC Crociere): 331 метр в длину и 43 метра в ширину. Тут цены ниже — 113 долларов с человека (10 136 рублей).