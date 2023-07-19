Мужчина нашел полутораметровую кобру в туалете

В городе Кота, штат Раджастан, житель по имени Говинд Шарма обнаружил в своем туалете огромную полутораметровую кобру. Змея притаилась у кнопки смыва унитаза.

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Шарма немедленно вызвал на помощь специалистов по змеелову. После прибытия на место происшествия ядовитую рептилию изловили и отвезли обратно в джунгли, где она была выпущена в естественную среду обитания.

Сезон дождей в Индии сопровождается высокой влажностью, из-за которой змеи часто ищут укрытия в жилых помещениях, в том числе и в туалетах. Чтобы снизить вероятность встречи с этими опасными рептилиями, эксперты рекомендуют регулярно осматривать свои дома, поддерживать порядок и затыкать щели.

Ранее случай с коброй произошел в южноафриканском национальном парке Addo Elephant. Турист Карстен Воллмер столкнулся с змеей, которая за несколько минут полностью поглотила другую змею. После трапезы рептилия скрылась в кустах, испугавшись присутствия людей.