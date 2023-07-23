День Антония Громоносца: что нельзя делать 23 июля

Православные верующие 23 июля чтят память преподобного Антония Печерского. Именно этот человек стал в свое время основателем Киево-Печерской лавры. В народе этот праздник именовали Антонием Громоносцем. Особо трепетное отношение в этот день посвящали воде и грому.

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По грому определяли, какими будут урожай и погода в ближайшее время. Если гром был отрывистым, смело начинали ожидать небольшого дождика, а если раскаты были долгими и глухими – ливня.

Вода, согласно поверьям, в этот день была наделена особой силой – все, кто мог, старались умыться или полностью омыться в этой воде, после чего обязательно надевали чистую одежду. Такой ритуал должен был поспособствовать укреплению здоровья и духа.

В этот день считалось хорошей приметой отправляться в дальний путь – под покровительством Антония дорога обещала быть успешной и легкой. Также хорошим планом было играть свадьбы 23 июля – молодожены, скрепившие свои узы в этот день, должны были прожить долгую и счастливую совместную жизнь.

Что запрещалось делать в этот день: 23 июля запрещены любые виды гаданий. Под особенным запретом гадания на воде или любые обряды, связанные с водой.

Наши предки старались не повышать голоса, находясь рядом с водой. Плохой приметой считалось бросать в водоемы мусор, ругаться с кем-то, использовать в своей речи бранные слова или хвастать чем-либо.

Допивать за кем-то воду или любую другую жидкость из чужой кружки или стакана.

Надевать на себя грязную или потрепанную старую одежду.

Затевать в доме уборку, подметать или мыть полы.

Стирать одежду или мыть что-либо в реках.

Погодные приметы: