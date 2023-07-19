Что изначально означало слово «пролетарий»

Слово «пролетарий» является одним из ключевых понятий, связанных с историей и политикой. Оно произошло от латинского слова "proletarius", которое имело особое значение в древнем Риме.

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Исследования показывают, что в древнем Риме "пролетарий" был термином, используемым для обозначения самого низшего класса граждан. Это были люди, которые не обладали никакими собственными земельными владениями и не могли служить в армии. Вместо этого, их основным обязательством было производство и воспитание детей, чтобы те в будущем могли служить в армии и защищать Римскую империю.

Пролетарии были "гражданами, которые, по мере своего размножения, обеспечивали государство новыми гражданами и солдатами". Они не имели политических прав и не могли участвовать в принятии решений, но их важность заключалась в том, что они обеспечивали будущее Римской империи.