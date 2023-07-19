В какой стране была самая дешевая валюта в истории

В мире финансов и экономики валюта играет решающую роль. Она является мерой стоимости товаров и услуг, а также средством обмена. Однако, не все валюты равны по стоимости. Исследования показывают, что самой дешевой валютой в истории является зимбабвийский доллар (ZWL). В 2009 году, в результате гиперинфляции, его стоимость была настолько высока, что его номиналы достигали миллионов, миллиардов и даже триллионов долларов. Это привело к тому, что зимбабвийский доллар стал практически бесполезным, и его использование было прекращено.

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Однако, до этого периода зимбабвийский доллар был официальной валютой Зимбабве и имел определенную покупательную способность. В 1990-х годах с помощью зимбабвийского доллара можно было купить множество товаров и услуг. Например, за 100 долларов Зимбабве можно было приобрести около 40 литров молока, 20 килограммов говядины или даже новый автомобиль. Это свидетельствует о том, что в то время зимбабвийский доллар имел значительную покупательную способность.