Лето в большом городе: как полноценно отдохнуть, не уходя в отпуск

Летом совсем не хочется работать: как, когда на улице так хорошо, можно загорать, купаться или сидеть вон на той открытой веранде с коктейлем? Только вот взять отпуск, чтобы насладиться всем этим от души, получается не всегда. Но остаются выходные — на них тоже можно полноценно отдохнуть. Рассказываем, как проводить летние выходные, чтобы они вам запомнились, и чем на них заняться.

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Как планировать выходные, чтобы они заменили вам отпуск

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Отдых тоже нужно планировать — как и работу. Иначе выходные могут пролететь незаметно: за домашними делами или, если вы трудоголик, рабочими задачами. В лучшем случае — за просмотром сериалов. Набраться сил перед новой неделей так вряд ли получится. Как тогда проводить выходные, чтобы действительно отдохнуть?

Не сидите дома

Конечно, это не значит, что нужно обязательно уйти утром субботы и вернуться вечером воскресенья. Но менять обстановку полезно, особенно если вы работаете удаленно. И даже если нет, полноценно отдохнуть дома непросто. Во-первых, можно внезапно обнаружить себя за уборкой и другими делами, которые вы не собирались делать прямо сейчас. Во-вторых, отдых дома достаточно однообразен и может быстро надоесть.

Забудьте про работу

Даже если вы очень любите свою работу, не забывайте о границах между ней и отдыхом. Иначе вы рискуете выгореть, а это не самое приятное состояние. Кроме того, люди, которые хорошо отдыхают, и работают лучше — хотя бы потому, что у них есть на это силы. Поэтому по возможности отключитесь от рабочих задач — и в почте, и в своей голове.

Заранее продумывайте, чем займетесь

Да, можно все планировать день в день. Но вы рискуете упустить выходные только из-за того, что не нашли себе занятие. Лучше продумать все заранее — в том числе по возможности перенести домашние дела на будни. Старайтесь выбирать разные активности, оставляйте время для любимых хобби. Регулярно пробуйте что-то новое: если вы давно хотели, например, заняться керамикой, ближайшие выходные — лучшее время. Решите также, сколько денег вы готовы потратить на все это, и попробуйте найти компанию — вместе отдыхать веселее.

Не переборщите

Хотя активные выходные и правда помогают отвлечься от работы, здесь тоже нужен баланс — иначе вам понадобятся еще одни выходные. Не пытайтесь успеть все за два дня, особенно если неделя была тяжелой или вы давно не отдыхали. Иногда действительно нужно просто полежать и ничего не делать. Главное, чтобы у вас были и другие форматы отдыха.

Чем можно заняться

Любимые хобби

Выходные — отличное время для ваших увлечений. Не так важно, какие они: любите ли вы петь, или рисовать, или играете в любительском театре. Главное, что эти занятия приносят вам удовольствие, помогают снять стресс и отвлечься от проблем.

Плавание и пляжный отдых

Если вы любите пляжный отдых, но давно не были на море, попробуйте найти замену. Можно сходить на городские пляжи — позагорать, поиграть в волейбол, а если нет ограничений, то и искупаться. Или найти открытый бассейн — они часто оборудованы так, что и не отличить от бассейнов в пятизвездочных отелях. Только перед посещением лучше читать отзывы — на всякий случай.

Танцы

Во многих городах проводятся открытые танцевальные мероприятия. Можно прийти и потанцевать, например, на набережных или в парках. А если вы никогда этого не делали — взять несколько уроков: и время хорошо проведете, и навык новый освоите. Наконец, всегда можно пойти в клуб и просто подвигаться под музыку.

Мини-путешествия

Если вы думаете, что путешествия — это всегда долго и дорого, попробуйте отправиться в короткую поездку. Например, в соседний город на выходные. Или найти однодневные экскурсии где-то, где вы никогда не были. Такое мини-путешествие поможет переключиться, узнать что-то новое и просто хорошо провести время.

Летние кинотеатры

В обычный кинотеатр можно и зимой сходить, а вот посмотреть кино под открытым небом — это чисто летняя история. Поищите летние кинотеатры в своем городе, пригласите друзей или партнера — и вот вы уже проводите прекрасный вечер. А если таких кинотеатров в городе нет, можно организовать показ самостоятельно. Например, в парке — с пледом, ноутбуком, попкорном и только для своих.

Фестивали, концерты и выставки

Летом всегда проходит много фестивалей и концертов, и найти что-нибудь на свой вкус довольно просто. Если в вашем городе ничего такого нет, посмотрите, есть ли что-то в соседних: и мини-путешествие устроите, и впечатлений наберетесь. А если вы не фанат шумных мероприятий, можно поискать выставки. Даже постоянные экспозиции, которые вы уже видели, стоит время от времени пересматривать — настоящее искусство раскрывается постепенно.

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