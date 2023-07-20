Чем в 19 веке окрашивали продукты питания

Сейчас вы немного больше начнете ценить время, в котором мы живем.

© Flytothesky.ru

В 19 веке в США и Европе производители продуктов не обязаны были указывать состав на этикетке. И это превращалось в настоящую рулетку. В мясные и молочные продукты, например, вводился стиральный порошок, чтобы увеличить срок хранения. В консервированные овощи добавляли сульфат меди – это пестицид, который при попадании на кожу вызывает ожог.