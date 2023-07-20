Художник французского фовизма с армянским колоритом: как хранят наследие Минаса Аветисяна на родине
20 июля 95 лет со дня рождения выдающегося армянского художника Минаса Аветисяна. Он оставил богатое наследие в истории мировой живописи, создав около одной тысячи произведений искусства, передает «МИР 24».
Яркие краски, крупные мазки, контрастность и таинственность – отличительные черты его творчества. Стиль художника называют французским фовизмом с армянским колоритом. На творческий почерк Минаса Аветисяна повлияла и средневековая армянская миниатюра. В родном селе живописца в Ширакской области недавно отремонтировали его музей и открыли новую экспозицию. Там представлены пейзажи, портреты, графические рисунки, уменьшенная версия декораций балета «Гаяне» Арама Хачатряна, знаменитая фреска «Рождение Тороса Рослина», которую преследовал злой рок.
«Сначала Минас написал картину, но во время пожара в мастерской она сгорела. Через два года он написал ее уже на стене одного из заводов Ленинакана. Но произошло Спитакское землетрясение, и фреска сильно пострадала. И только несколько лет назад нам с армяно-итальянской группой реставраторов удалось восстановить эту монументальную работу», – рассказал директор музея Минаса Аветисяна Арман Аветисян.
Картины Минаса Аветисяна также находятся в Национальной галерее Армении, в Государственной Третьяковской галерее и в частных коллекциях по всему миру.