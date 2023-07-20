Как хранят наследие Минаса Аветисяна на родине

«Сначала Минас написал картину, но во время пожара в мастерской она сгорела. Через два года он написал ее уже на стене одного из заводов Ленинакана. Но произошло Спитакское землетрясение, и фреска сильно пострадала. И только несколько лет назад нам с армяно-итальянской группой реставраторов удалось восстановить эту монументальную работу», – рассказал директор музея Минаса Аветисяна Арман Аветисян.