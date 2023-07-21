Какие праздники отмечают 21 июля
21 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.
Самые примечательные из них — День нездоровой пищи, Национальный день Бельгии и Зажинки.
День нездоровой пищи
В этот день отмечается один из гастрономических праздников — День нездоровой пищи или День вредной еды, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хотя и неполезной едой. В первую очередь это праздник любителей гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, снеков, газировки и прочей продукции фуд-кортов и сетей быстрого питания.
Национальный день Бельгии
Главный праздник страны отмечается ежегодно начиная с 1890 года. В своей речи монарх поздравляет подданных и призывает их объединиться для сохранения целостности и величия государства.
После парада улицы столицы наполняются толпами бельгийцев и туристов, повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Также в этот день многие государственные музеи и исторические памятники можно посетить совершенно бесплатно, среди них — Королевский музей изящных искусств, Королевский музей истории и искусства.
Зажинки
Зажинки принято отмечать в Сербии и Белоруссии.
Смысл праздника вполне прозрачен: это так называемый первый зажин ржи. Говоря простыми словами, это сбор урожая хлеба. Праздник носит подчеркнуто народный характер, напрямую связан с традиционным сельским хозяйством. Он также вплетен в религиозный календарь, характерный для славянских народов после христианизации. Так как урожай был очень важен всегда, начало и конец его сбора вызывали настоящее торжество. В современной Белоруссии точной даты Зажинки не имеют и празднуются в день начала уборочной кампании.