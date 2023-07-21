Какие праздники отмечают 21 июля

21 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.

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Самые примечательные из них — День нездоровой пищи, Национальный день Бельгии и Зажинки.

День нездоровой пищи

В этот день отмечается один из гастрономических праздников — День нездоровой пищи или День вредной еды, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хотя и неполезной едой. В первую очередь это праздник любителей гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, снеков, газировки и прочей продукции фуд-кортов и сетей быстрого питания.

Национальный день Бельгии

Главный праздник страны отмечается ежегодно начиная с 1890 года. В своей речи монарх поздравляет подданных и призывает их объединиться для сохранения целостности и величия государства.

После парада улицы столицы наполняются толпами бельгийцев и туристов, повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Также в этот день многие государственные музеи и исторические памятники можно посетить совершенно бесплатно, среди них — Королевский музей изящных искусств, Королевский музей истории и искусства.

Зажинки

Зажинки принято отмечать в Сербии и Белоруссии.