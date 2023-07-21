День 21 июля в истории

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106 лет назад (1917) Александр Керенский стал главой российского правительства

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На этом посту он предпринял ряд мер, направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года он эмигрировал из страны.

Фигура Керенского занимает в истории особое место, и оценки часто противоречивы. Многие современники считали, что Керенский не только «заболтал» революцию, но и похоронил демократические идеалы. Керенский активно пропагандировал идеи объединения народнических течений и партий России, считал, что «спасение государства возможно только объединенными силами всего народа» и что революция для этого — единственный метод и средство.

В 1917 году на февральском заседании Госдумы он заявил: «…исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало».

Русский философ Федор Степун отмечал, что «линия Керенского» в 1917 году была «единственно правильной» и вина его «не в том, что он вел Россию по неправильному пути, а в том, что он недостаточно энергично вел ее по правильному».

По словам писательницы Нины Берберовой, он до конца своих дней оставался на редкость информированным человеком, знал тайные пружины власти, понимал силы, которые часто двигают политиками, умел мыслить масштабно.

219 лет назад (1804) Александр I утвердил первый устав о цензуре в Российской империи

В нем говорилось, что «…цензура обязана рассматривать все книги и сочинения, предназначенные к распространению в обществе»

При Санкт-Петербургском, Московском, Казанском, Дерптском и Виленском университетах были созданы цензурные комитеты. Запрещались все сочинения, «противные православной религии и самодержавному строю». При цензурных конфликтах арбитром выступал Совет университета. Обжаловать его решения можно было в Главном правлении училищ.

Спустя 22 года, в 1826 году, император Николай I утвердил новый цензурный устав, который существенно ужесточил контроль за выпуском литературы.

410 лет назад (1613) в Успенском соборе Московского Кремля был венчан на царство родоначальник династии Романовых Михаил Романов

После освобождения Москвы от поляков, зимой 1613 года прошел Земский собор, на котором решался вопрос об избрании нового царя. На престол предлагались кандидатуры шведского принца Карла-Филиппа и польского королевича Владислава. Но народ не захотел видеть на престоле царя-иноземца, и одобрение получила кандидатура Михаила Федоровича Романова. Его отец был двоюродным братом последнего правителя из династии Рюриковичей царя Федора Ивановича. 3 марта (21 февраля по ст. ст.) 1613 года Земский собор избрал его на царствование.