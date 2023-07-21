Всё чаще люди берут с собой еду в поезд несмотря на то, что есть вагоны-рестораны.

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Food.ru рассказал, как менялась культура питания в поездах. Сначала люди путешествовали в открытых вагонах и могли перекусить только на 20-минутных остановках.

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Позже появились «новостные мальчики», которые продавали в вагонах газеты, сигареты, яблоки и конфеты.

Американские железнодорожники вскоре задумались о создании станционных ресторанов. В 1870-х популярной стала сеть Fred Harvey Houses.

Пассажирам заранее сообщали о том, что они смогут перекусить у Фреда Харви.

По одной из легенд вагоны-рестораны появились благодаря Джорджу Мортимеру Пульману. Он оказался сильно недоволен поездкой в поезде, поэтому из-за бессонницы стал продумывать вариант комфортабельного вагона.

В 1867 году он представил первый вагон-ресторан. Пассажиры могли прямо в поезде отведать свежей приготовленной еды.

До России такие новшества дошли только в 1896 году. Первый вагон-ресторан в Российской Империи действовал на «Северном экспрессе». Он шёл из Санкт-Петербурга в Париж.

Обслуживание в вагоне-ресторане проходило по сеансам. Предлагали только стандартное меню, но некоторым пассажирам позволяли самостоятельно выбирать блюда.

Для сервировки использовали настоящий фарфор, стекло и столовое серебро. Такая роскошь была доступна только дворянам.

Только в XX веке вагоны-рестораны появились на внутренних рейсах. До этого времени пассажиры брали еду с собой.

Большая часть вагонов-ресторанов была открыта нэпманами, поэтому после ликвидации НЭП в 1930-х годах правительство СССР предлагало пассажирам питаться в поездах.

Однако большинство пассажиров всё равно предпочитали брать еду с собой, потому что считали, что вагоны-рестораны недоступны обычным гражданам.

Такая практика сильно укоренилась. В 2021 году компания РЖД решила отказаться от непопулярных вагонов-ресторанов.

В рамках эксперимента в поездах стали открывать вагоны-бистро. Для них еду готовили на специализированных фабриках, а затем отправляли в поезд в стерильных контейнерах.

Около 40 пассажиров сообщили, что хотели бы видеть в меню домашнюю еду. Некоторые также попросили сделать меню для тех, кто не есть мясо и рыбу.

Так, в меню вошли супы, сытные каши и закуски, сэндвичи и пасты, простые десерты

На поездах дальнего следования есть функция доставки еды из городских кафе, которые встречаются по пути.