Как менялась культура питания в поездах
Всё чаще люди берут с собой еду в поезд несмотря на то, что есть вагоны-рестораны.
Food.ru рассказал, как менялась культура питания в поездах. Сначала люди путешествовали в открытых вагонах и могли перекусить только на 20-минутных остановках.
Позже появились «новостные мальчики», которые продавали в вагонах газеты, сигареты, яблоки и конфеты.
Американские железнодорожники вскоре задумались о создании станционных ресторанов. В 1870-х популярной стала сеть Fred Harvey Houses.
Пассажирам заранее сообщали о том, что они смогут перекусить у Фреда Харви.
По одной из легенд вагоны-рестораны появились благодаря Джорджу Мортимеру Пульману. Он оказался сильно недоволен поездкой в поезде, поэтому из-за бессонницы стал продумывать вариант комфортабельного вагона.
В 1867 году он представил первый вагон-ресторан. Пассажиры могли прямо в поезде отведать свежей приготовленной еды.
До России такие новшества дошли только в 1896 году. Первый вагон-ресторан в Российской Империи действовал на «Северном экспрессе». Он шёл из Санкт-Петербурга в Париж.
Обслуживание в вагоне-ресторане проходило по сеансам. Предлагали только стандартное меню, но некоторым пассажирам позволяли самостоятельно выбирать блюда.
Для сервировки использовали настоящий фарфор, стекло и столовое серебро. Такая роскошь была доступна только дворянам.
Только в XX веке вагоны-рестораны появились на внутренних рейсах. До этого времени пассажиры брали еду с собой.
Большая часть вагонов-ресторанов была открыта нэпманами, поэтому после ликвидации НЭП в 1930-х годах правительство СССР предлагало пассажирам питаться в поездах.
Однако большинство пассажиров всё равно предпочитали брать еду с собой, потому что считали, что вагоны-рестораны недоступны обычным гражданам.
Такая практика сильно укоренилась. В 2021 году компания РЖД решила отказаться от непопулярных вагонов-ресторанов.
В рамках эксперимента в поездах стали открывать вагоны-бистро. Для них еду готовили на специализированных фабриках, а затем отправляли в поезд в стерильных контейнерах.
Около 40 пассажиров сообщили, что хотели бы видеть в меню домашнюю еду. Некоторые также попросили сделать меню для тех, кто не есть мясо и рыбу.
Так, в меню вошли супы, сытные каши и закуски, сэндвичи и пасты, простые десерты
На поездах дальнего следования есть функция доставки еды из городских кафе, которые встречаются по пути.
Для этого при покупке билета нужно выбрать пункт «Доставить еду» из перечня на сайте. Доставка будет доступна через приложение РЖД.