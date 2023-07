Топ-5 теорий заговора, в которые верят до сих пор

Убийство Кеннеди организовал КГБ

Еще более популярна теория, согласно которой до Кеннеди дотянулась рука Кремля. Одну из вариаций такой теории в 2012 году высказал американский дипломат Роберт Холмс в своей книге «Шпион, как никто другой» (A Spy Like No Other). По его мнению, убийство президента США организовали «бескомпромиссные сталинисты из КГБ», которые не могли простить ему унижения на Кубе.