Топ-5 теорий заговора, в которые верят до сих пор

Многие столетия конспирология будоражит умы обывателей. Так, по последним данным ВЦИОМ, почти половина россиян верит в существование мирового правительства. «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти самых популярных теориях заговора и пытается понять, почему люди склонны в них верить.

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Убийство Кеннеди организовал КГБ

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35-й президент США Джон Кеннеди трагически погиб почти 70 лет назад. По официальной версии, главу государства убил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Однако абсолютное большинство американцев до сих пор в нее не верит.

Из-за этого вокруг убийства Кеннеди возникло множество конспирологических теорий. Одна из них предполагает, что президент стал жертвой внутриполитического заговора (кстати, так поначалу произошедшее восприняло и руководство СССР).

Еще более популярна теория, согласно которой до Кеннеди дотянулась рука Кремля. Одну из вариаций такой теории в 2012 году высказал американский дипломат Роберт Холмс в своей книге «Шпион, как никто другой» (A Spy Like No Other). По его мнению, убийство президента США организовали «бескомпромиссные сталинисты из КГБ», которые не могли простить ему унижения на Кубе.

Самолеты тайно распыляют химикаты

Каждый хоть раз в жизни наблюдал белую полосу, которую оставлял в небе пролетающий самолет. Так вот вокруг таких полос тоже возникла настоящая конспирология — теория химиотрасс.

По мнению сторонников этой лжетеории, с помощью лайнеров мировое правительство распыляет в воздухе опасные химикаты, которые заражают людей болезнями (в том числе коронавирусом). «Ядовитые полосы» якобы помогают властям ухудшать здоровье населения и влиять на погоду.

На самом же деле оставляемая самолетами белая полоса — это конденсационный след. Он образуется в воздухе из-за сгорания топлива, горячие частицы которого выбрасываются в воздух в виде пара.

Вода из-под крана отравлена

Одна из самых популярных теорий заговора связана с проточной водой. Конспирологи считают, что ее специально фторируют (то есть добавляют в нее фтор), чтобы снижать мозговую активность населения.

Концепцию отравленной фтором воды еще в 1960-е годы выдвинула ультраправая американская группа John Birch Society. С тех пор эта теория расцвела пышным цветом, несмотря на многочисленные научные опровержения.

Важно понимать: фтор в небольших количествах содержится даже в питьевой воде. ВОЗ установила норму фтора в воде на уровне 0,5 мг/л. По данным организации, такое содержание вещества в воде значительно снижает число случаев кариеса и в целом благотворно влияет на состояние зубов.

Птиц не существует

Да-да, есть и такая шуточная теория заговора: на самом деле птицы — это дроны, которые правительство использует для слежки за населением.

Такую теорию придумал 25-летний американец Питер Макиндо. Он же основал и целое конспирологическое движение «Птиц не существует», последователями которого уже стали более миллиона человек.

Впрочем, сам молодой человек признался, что его движение не что иное, как простая пародия.

— Это концепт дезинформации, создающий небольшое безопасное пространство, где люди могут собраться и вместе посмеяться над происходящим, а не ужаснуться ему, — сказал он.

Землей управляют пришельцы

Пришельцы не только находятся среди нас, но и управляют прогрессом человечества. Так считает британский конспиролог Дэвид Айк. В самом деле, ведь не могли же люди сами возвести египетские пирамиды, а через тысячелетия полететь в космос?

По мнению Айка, инопланетяне глубоко проникли в правящие круги землян. В своей книге он утверждает, что многие политики и даже королевская семья Великобритании являются пришельцами.

Почему люди верят в конспирологию

В беседе с «ВМ» популяризатор науки, биолог и писатель Александр Панчин отметил, что сторонникам теории заговора свойственна апофения — способность находить закономерности в случайных и бессмысленных данных.

— Склонность так воспринимать мир повышает вероятность того, что человек будет адептом каких-то теорий заговора, — подчеркивает ученый.

Также есть еще три ошибки мышления, которые склоняют людей к вере в конспирологию.

Ошибка пропорциональности

Идея о том, что большое событие должно иметь столь же большие причины.

— Например, если убит президент Кеннеди, то не может же быть такого, чтобы причиной тому было действие преступника-одиночки. За этим якобы должно быть большое подковерное событие, — объясняет Панчин.

Телеологическое мышление

Идея о том, что все происходит с какой-то целью. Причем речь может идти даже о явлении природы. Буквально по Маяковскому: «Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?»

Проекция

Психологический механизм, в результате которого человек приписывает собственные мысли, чувства и мотивы другим людям.