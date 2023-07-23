В честь кого названа пицца Маргарита

Пицца Маргарита — самое популярное итальянское блюдо. У нее простой рецепт, она придется по вкусу каждому, но на самом деле у нее есть богатая история. Сама королева Италии участвовала в разработке легендарного рецепта.

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О том, в честь кого была названа пицца Маргарита и кто ее придумал, — в материале “Рамблера”.

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Как появилась пицца

Пиццу называют едой бедняков, потому что ее начали готовить еще в Древней Греции люди, которые клали на хлеб все, что осталось в холодильнике. Они замешивали тесто, добавляли туда приправы и подбирали начинку. Тогда блюдо называлось “плакус” и его пекли даже воины во время боев, делали это на своих щитах.

Позже лепешки пришли и в Италию, там же зародилось название блюда — пицца. На юге страны появились пекари, которые специализировались на создании хлебных лепешек с начинкой, но самые первые блюда готовили без помидоров, только с сыром, мясом и травами.

История появления Маргариты

В конце XVII века итальянцы уже начали добавлять в свою пиццу томаты, но именно в это время зародился рецепт той самой Маргариты. Ее придумал повар из Неаполя Раффаэле Эспозито.

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Неаполь принимал королевскую семью: Умберто I с супругой Маргаритой Савойской. Эспозито приготовил для монархов три варианта пиццы и предложил им выбрать тот, который понравится больше всего. Супруга монарха оценила лишь один вариант, и он стал знаменитым на весь мир. Рецепт пиццы, которую назвали в честь Маргариты Савойской включал в себя всего три ингредиента: томаты, базилик и моцареллу. королеву подкупил не только вкус, но и то, что блюдо было создано в цветах флага Италии: зеленый, белый и красный. Поэтому она решила, что пицца Маргарита может стать символом этой страны. Так и получилось — теперь Италия славится своей отменной кухней и пицца Маргарита входит в список лучших блюд.