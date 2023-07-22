Атлантида: где она могла находиться по мнению современных ученых

Загадочная и потерянная цивилизация Атлантида долгое время привлекает внимание ученых, археологов и историков. Описанная древнегреческим философом Платоном, Атлантида считается одной из самых загадочных исторических легенд. Несмотря на то, что многие считают ее вымыслом, существуют ученые, которые исследуют возможное местоположение этой потерянной цивилизации. В данном эссе мы рассмотрим несколько гипотез о местонахождении Атлантиды, основанных на авторитетных научных источниках.

© Русская семерка - Субботний

Одна из самых известных гипотез предполагает, что Атлантида находилась в Атлантическом океане. Она была описана Платоном как остров, расположенный за «Столбами Геракла» (современный пролив Гибралтар). Согласно этой гипотезе, Атлантида могла быть частью субконтинента, который существовал в древности и был затоплен после катастрофического землетрясения или цунами. Некоторые ученые предполагают, что остатки Атлантиды могут находиться на дне Атлантического океана, однако пока не было найдено никаких конкретных доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Видео дня

Другая гипотеза связывает Атлантиду с Средиземным морем. Исследователи предполагают, что остров Санторини, расположенный в Эгейском море, может быть остатком Атлантиды. Санторини известен своим вулканическим происхождением и крупным землетрясением, которое произошло около 3600 лет назад. Некоторые ученые считают, что это землетрясение могло привести к затоплению части острова и стать причиной исчезновения Атлантиды. Однако, как и в предыдущем случае, нет непреложных доказательств, подтверждающих эту гипотезу.