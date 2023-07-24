Парень оригинально отомстил бравшему его вещи без спроса соседу

«Целую неделю Полу пришлось ходить на занятия в своей одной футболке. Ему так и не удалось убедить родителей купить ему новые рубашки, и в какой-то момент он начал носить те, которые мы покрасили. Это продолжалось до тех пор, пока он не смог накопить себе на новую одежду. Его оценки стали хуже, но он все равно смог сдать экзамены. С тех пор Пол больше никогда не брал мою одежду без спроса. Я не горжусь тем, что я сделал, но и не сожалею об этом», — заключил автор поста.