Девушка питалась фастфудом и похудела на 24 кг за восемь месяцев

Америка по имени Мэг рассказала, что перепробовала все возможные диеты. Каждый новый тренд в похудении она проверяла на себе, но никак не могла достичь желаемого результата. После окончания ограничений в питании лишние килограммы возвращались.

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Я стремилась к снижению веса в течение 10 лет и перепробовала все диеты, какие только существуют на свете.

По словам девушки, не так давно ей удалось обмануть систему. Мэг похудела на 25 кг за восемь месяцев, не ограничивая свой рацион и не отказываясь от любимых бургеров и пиццы. В социальных сетях она поделилась «ленивым» способом снижения веса.

Мэг рассказала, что просто правильно подсчитала свою ежедневную норму питательных веществ для похудения. Теперь она питается в рамках дефицита калорий (разница между затрачиваемыми и потребляемыми калориями в сутки). Мэг продолжает регулярно есть любимые блюда, только в установленных рамках.

Я ем на обед чизбургер и наггетсы с кисло-сладким соусом и всё еще теряю вес.