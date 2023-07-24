Когда начинается Успенский пост в 2023 году? Что можно и нельзя делать во время поста

Успенский пост — один из четырех многодневных постов в православии, наряду с Великим, Петровским и Рождественским. Это время, когда верующие соблюдают определенные ограничения в питании и поведении, а также совершают молитвы и направляют свое внимание на духовную сторону жизни. «Лента.ру» выяснила, что можно и нельзя есть во время Успенского поста, какой смысл несет праздник Успения Пресвятой Богородицы и какие еще важные события приходятся на этот период.

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Что означает праздник Успения Пресвятой Богородицы?

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Праздник Успения Пресвятой Богородицы был установлен в честь перехода Девы Марии от жизни на земле к жизни небесной.

Другое название праздника — Богородичная Пасха, ведь, согласно Библии, Дева Мария, подобно Иисусу Христу, не умерла, а перешла в Царствие Небесное. Слово «Успение» означает «засыпание» — по преданию, Богородица уснула, и ее душу забрал к себе Христос.

Таким образом, праздник Успения Пресвятой Богородицы входит в число 12 важнейших событий православной церкви — то есть является двунадесятым. Дата Успения не зависит от Пасхи, и каждый год этот праздник отмечается в один и тот же день.

28 августа в православии отмечается Успение Пресвятой Богородицы

Примечательно, что значимость Успения в христианстве признали не сразу. Роль Девы Марии определялась в течение пяти веков. За это время появилось множество ересей, которые принижали роль Богородицы в Церкви. Однако после двух Вселенских соборов 431 и 541 годов значимость Девы Марии была установлена особым догматом.

С этого момента верующие особо отмечают все значимые события в жизни матери Иисуса Христа. Окончательно праздник Успения Пресвятой Богородицы был установлен в VI веке, но на первых порах поста перед ним не было.

Почему перед Успением принято соблюдать пост?

Успенский пост считается самым молодым православным постом. Окончательно его сроки определили на Константинопольском Соборе 1166 года, хотя упоминания об Успенском посте появились раньше.

С 14 по 27 августа длится Успенский пост у православных христиан

Настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антон Русакевич в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что пост перед праздником Успения установлен в честь духовного подвига Девы Марии. Узнав о скорой кончине, она сама начала держать пост за верующих, несмотря на то, что лично для нее в этом не было необходимости — согласно писанию, душа Богородицы уже была непорочной и не нуждалась в очищении.

Настоятель добавил, что фактически Успенский пост учрежден в честь сразу двух праздников — Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господне. По мнению священнослужителя, Преображение символизирует духовное очищение и освящение верующих, а Успение — милость и ходатайство Девы Марии перед Богом за всех христиан. Поэтому оба этих события одинаково важны для церкви.

Какие еще праздники приходятся на Успенский пост?

Вообще, на Успенский пост приходятся сразу три важных праздника. 14 августа отмечается Изнесение честных древ Животворящего Креста,— праздник, посвященный традиции Крестного хода, а также победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке.

Праздник Изнесения также связывают с Крещением Руси, которое состоялось в августе 988 года

Следующий важный праздник — Преображение Господне 19 августа. Также он известен как Яблочный Спас. В этот день верующие вспоминают Преображение Иисуса Христа перед апостолами, которое, по преданию, состоялось на горе Фаворе. Именно тогда апостолы увидели, что Иисус — божий сын и мессия, а не просто духовный наставник и философ.

29 августа православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Этот праздник посвящен изображению Иисуса Христа, которое отпечаталось на холсте, после того, как он вытер им свое лицо перед распятием.

Чем Успенский пост отличается от Рождественского, Петровского и Великого?

Успенский пост по строгости превосходит даже Великий Пост перед Пасхой. При этом длится он намного меньше — всего две недели. В пост, который предшествует празднику апостолов Петра и Павла, можно есть рыбу по субботам и воскресеньям. Такие же послабления допускаются и во время Рождественского поста.

Помимо отказа от мясных и молочных продуктов, во время Успенского поста верующие соблюдают определенные ограничения в поведении, так как пост считается периодом особой заботы о своей душе.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста?

Главный принцип любого православного поста — отказ от продуктов животного происхождения. Успенский пост — не исключение: на протяжении двух недель нельзя есть мясо, яйца, творог и другие молочные продукты, и соответственно, пить само молоко.

Что можно есть во время Успенского поста:

Помимо мяса и молочных продуктов, под запретом любой алкоголь. Однако в праздник Преображения Господне — 19 августа — можно выпить немного красного вина.

Согласно церковному уставу, в понедельник, среду и пятницу разрешено только сухоядение — это невареная пища, хлеб, запаренные каши, сырые овощи и фрукты без масла.

По вторникам и четвергам допускается вареная пища без масла.

В субботу и воскресенье разрешены отварные крупы и приготовленные с растительным маслом овощи.

При этом такие ограничения не могут сравниться со строгим постом, который держали первые христиане.

Антон Русакевич добавил, что даже во время Успенского поста допускают послабления для определенной категории людей — для больных, беременных и кормящих матерей, для тех, кто находится в тяжелых жизненных условиях или в дороге.

Какие еще ограничения нужно соблюдать во время Успенского поста?

По словам Антона Русакевича, духовная ценность поста состоит в том, что он выражает внутреннее обращение человека к Богу и символизирует раскаяние грешника. Пост считается духовным подвигом, который верующий совершает с целью очищения души. Поэтому просто не есть запрещенные продукты недостаточно.

Поститься, по словам священнослужителя, нужно «и глазами, и ушами, и языком» — так предписывал богослов Иоанн Златоуст.

Настоятель добавил, что в дни поста христиане стараются больше думать о Боге, о своих грехах, чаще исповедоваться и причащаться, читать духовную литературу, не смотреть телевизор и не проводить много времени в интернете.

Также под запретом любые развлекательные мероприятия, за исключением тех, которые связаны с православными праздниками, выпадающими на пост. Кроме того, во время поста особенно важно не отказывать в помощи нуждающимся, не осуждать и не сплетничать о ближних.

Почему во время Успенского поста нельзя играть свадьбы?

Лето — самое популярное время, чтобы сыграть свадьбу. Однако верующие пары намеренно не планируют регистрацию брака на период Успенского поста.

Все потому, что в христианстве заключение брака невозможно без венчания, а во время постов это таинство не совершается. Кроме того, во время поста нельзя устраивать шумные гуляния с алкоголем.

При этом церковь не запрещает устроить тихую регистрацию в ЗАГСе, если отложить ее на непостные дни не получается. А вот обвенчаться и отпраздновать событие в любом случае можно будет уже после Успения.

Какие народные традиции связаны с Успенским постом?

На Успенский пост приходятся Медовый и Яблочный спасы, а 29 августа отмечается еще и Ореховый спас. В это время в церквях принято освящать урожай — яблоки и другие фрукты, орехи, хлебные колосья и мед.

Также в дни Преображения и Успения люди старались определить, какой будет грядущая зима. Например считалось, что если на праздники идут дожди, зимой будет много снега.

Также во время Успенского поста принято освящать колодцы и совершать крестные ходы у водоемов. После этого в воде нужно было искупаться, чтобы сохранить здоровье и долголетие.

А вот ходить босиком по росе в день Успения нельзя — считается, что роса символизирует слезы Богородицы, и топтать их — плохая примета.

Еще в это время нельзя носить неудобную обувь. Примета гласит, что если стереть ноги на Успение, в ближайшем будущем человека будут преследовать неудачи.