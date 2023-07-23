Юбкой по лицу: почему это считается самым страшным наказанием у цыган

Цыгане являются одним из самых древних народов, и их общины можно встретить практически в любой стране. У некоторых людей они ассоциируются с воровством и тёмными силами, в то время как других привлекает удивительная и неповторимая цыганская культура. Несмотря на то, что сейчас цыгане ведут более оседлый образ жизни, они не отказываются от своих древних традиций, некоторые из которых могут показаться современному человеку абсурдными.

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“Скверна»

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Особое внимание у цыган уделяется женскому костюму. Длина юбки обязательно должна быть ниже колен, а покрой платья должен скрывать бедра. Замужние и половозрелые девушки также носят специальный фартук поверх своего наряда. Присутствие фартука обусловлено понятием "скверна", которое существует у цыган.

Считается, что нижняя часть тела женщины "осквернена", поэтому даже случайное касание юбки цыганкой может принести беду мужчине. Кроме того, за совершение преступления цыгану могли не только обрезать бороду, но и ударить его юбкой по лицу. Для мужчины это было самым ужасным наказанием, так как он становился "оскверненным" и должен был покинуть общину. Его могли принять обратно только по решению главы общины после нескольких дней полной изоляции.

Дальше не пройдёшь

Понятие "скверна" распространялось не только на тело и одежду, но и на землю под девушкой. Цыгане в России позволяют женщинам ступать на второй этаж в доме, так как считают, что перекрытия спасают их семью от осквернения. Однако цыгане-котляры избегают многоквартирных домов, так как считают, что перекрытия недостаточно надежны. Поэтому они не рискуют и не позволяют женщинам подниматься выше первого этажа. Цыгане, которые не придерживаются жесткого соблюдения традиций, не видят никаких преград для свободного перемещения женщин по дому.

Главное — семья

Цыгане стараются всеми силами поддерживать тесные связи внутри большой семьи. Пререкание и проявление неуважения по отношению к старшему поколению исключены, этому правилу обучают буквально с пелёнок. Молодоженам не стоит привыкать к жизни в семье мужа, они должны как можно быстрее обзавестись собственным “гнездом". Вся ответственность за достойную старость родителей, по цыганским обычаям, лежит на плечах младшего сына, которому просто так съехать от них не получится.

Также в больших таборах существует культ детей. Цыгане души не чают в своих потомках, они часто их балуют и практически никогда не наказывают. Если они идут в гости к семье, в которой есть дети, они обязательно должны принести им гостинцы.

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