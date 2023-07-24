Как одна ночь 1977 года стала самой страшной для жителей Нью-Йорка

В 1977 году случился крупнейший блэкаут за всю историю города Нью-Йорка. Эта ночь запомнилась местным жителям как одна из самых страшных. Из-за длительного сбоя электроснабжения в городе происходили массовые грабежи, поджоги и другие беспорядке. "Рамблер" расскажет о блэкауте 1977 года подробнее.

© Globallookpress.com

Самый масштабный блэкаут в Нью-Йорке случился 13 июля 1977 года в 21:36 по местному времени. И продлился он до девяти утра следующего дня. На это время весь город погрузился во тьму. Причиной этому стало перегревание электрооборудования на подстанции генерации электроэнергии в компании Con Edison. Свет остался только в тех зданиях, которые использовали собственные автономные генераторы.

Видео дня

Через некоторое время после случившегося в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение, поскольку на улицы вышли десятки тысяч молодых людей, живших в гетто и желающих обогатиться. Начались грабежи магазинов. Из витрин выносили телевизоры, драгоценности, мебель и многое другое.

"Это была ночь животных. Мы задерживали 4-5 человек, но их место занимали сотни новых. Мы прибывали на место преступления, а кто-то свистом предупреждал об этом других. Все, что мы могли, — это прогнать мародеров из магазина, но они тут же бежали в соседний квартал, в следующий магазин", — рассказывал сержант полиции Роберт Мерфи в интервью изданию Time.

Под некоторым подсчетам, за ту ночь пострадали более двух тысяч магазинов, аптек, лавок и автосалонов.

Были зафиксированы и пожары, 65 из которых признали серьезными. А в их ликвидации пострадали 59 сотрудников пожарных служб.

Ситуация в городе стала приходить в норму только ближе к вечеру 14 июля. Полностью восстановить электричество удалось только спустя 25 часов после аварии.