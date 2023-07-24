Как мужчина пережил семь ударов молнии

Кто-то убежден в том, что после удара молнии человека неминуемо ждет гибель. Однако это заблуждение. На самом деле, по данным ученых, только 10% людей, в которых попала молния, умирают.

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Более того, некоторые люди за свою жизнь сталкиваются с ударом молнии несколько раз. Например, как Рой Кливленд Салливан, которого молния поражала целых семь раз. Подробнее об истории этого мужчины – в материале "Рамблера".

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Рой родился в 1912 году в США, в штате Вирджиния. Если верить рассказам американца, первый раз в него ударила молния еще в детстве, когда он помогал отцу в поле косить пшеницу. Тогда молния ударила в лезвие его косы, но сам Рой не пострадал.

В 1942 году Салливан вновь столкнулся со стихией: во время работы смотрителем в национальном парке Шенандоа он находился на пожарной башне, когда молния ударила ему в ногу и оторвала ноготь на большом пальце. В 1969-м Рой снова был поражен молнией – на этот раз после инцидента мужчина лишился бровей. А в 1970 году молния повредила его левое плечо и привела к параличу руки.

Спустя всего лишь два года молния ударила в Роя, когда он находился на территории административного здания лесничества. После удара на голове Салливана загорелись волосы. После этого случая он начал всегда брать с собой бутылку воды, чтобы в случае чего предотвратить возгорание.

В 1973 году молния ударила в Роя, когда он ехал по лесу на машине. Тогда Салливана выбросило из автомобиля, его волосы вновь загорелись, а ноги на время оказались парализованы.

В шестой раз молния ударила в американца в 1976 году, когда он дежурил на территории палаточного лагеря. Этот удар привел к серьезной травме лодыжки. В седьмой раз Рой столкнулся с молнией через год на рыбалке – тогда молния спровоцировала ожоги груди и живота.

Люди прозвали Салливана человеком-молнией, но его это прозвище не сильно забавило. Многие опасались находиться рядом с Роем и неспроста. Однажды молнией ударило его жену, когда она развешивала белье на заднем дворе дома.