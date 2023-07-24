Горько! Главные свадебные приметы для долгого брака

Даже самые несуеверные девушки в день свадьбы начинают верить во все приметы, ведь так хочется, чтобы и праздник прошел отлично, и семейная жизнь складывалась удачно. Основные приметы для счастливого брака в день церемонии соблюдать несложно.

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Две бутылки на счастье

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В день свадьбы выберите две бутылки вина или шампанского, крепко перевяжите их лентами и оставьте так. Одну из бутылок откройте на первую годовщину свадьбы, а вторую, когда в семье появится первенец. Считается, что эти напитки обязательно притянут удачу в семью.

Обручальные кольца

Никому не давайте примерять кольца ни до, ни после свадьбы. Эзотерики уверены, что так вы отдаете семейное счастье и отказываетесь от удачи. К тому же, примерка обручального кольца чужим человеком может привести к изменам и постоянным интрижкам на стороне.

Монетка и булавка

Жениху полагается положить в обувь монетку, а после торжества хранить ее, как семейную реликвию. Можно носить ее в кошельке. Невесте же на подол платья прикалывают булавку головкой вниз. Это элемент никто не должен видеть, он защитит от сглаза.

Кстати, обувь невесты обязательно должна быть закрытой, чтобы семья не была «босоногой» — бедной.

Что-то взятое взаймы

Это старая европейская примета, которая плавно внедрилась в нашу культуру. Считается, что невесте стоит надеть что-то с чужого плеча, кроме платья, перчаток, нижнего белья и чулок. Пусть это будет заколка, украшения, сумочка. Еще один важный момент: невесте стоит сделать на изнанке платья несколько стежков синими нитками, они привлекут в семью спокойствие и гармонию.

Не смотреться в зеркало

Все знают, что жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы, но и сама девушка смотреть на себя в полном облачении не может. Чтобы обойти эту примету смотритесь в зеркало без одной сережки, колечка, перчатки, пусть образ будет совсем чуть-чуть незаконченным.

Во время церемонии

Родителям молодоженов нужно самим поправлять одежду на невесте и женихе: чужие руки на нарядах воруют счастье семьи.

Тарелочку или коробочку после обмена кольцами отдайте подруге или неженатому другу. Букет тоже не должен держать в руках никто, кроме невесты, жениха и подружки невесты.

По дороге на торжество