Марина Лазоревая: что нельзя делать 30 июля
30 июля у наших предков было принято молиться высшим силам о здоровье и прощении. В народном календаре этот праздник именовали днем Марины Лазоревой.
Согласно поверьям, в этот день без особой нужды не стоило лишний раз выходить из своего жилища. Лучшим вариантом в этот день было заняться домашними делами и любыми работами по хозяйству: прибраться в комнатах, разобраться в сарае, избавиться от хлама и старых, поношенных и испорченных вещей и мебели, однако их не стоит выбрасывать – правильнее будет предложить помощь беднякам.
Также хорошей приметой считалось заняться в день Марины Лазоревой своей внешностью и здоровьем. Посетить баню, сделать новую прическу или постричь волосы, посвятить время уходу за собой и своей кожей.
Что запрещалось делать 30 июля
- Начинать отношения, знакомиться с противоположным полом, свататься, устраивать помолвки и праздновать свадьбы. Все подобные дела и решения лучше отложить на другой день.
- Совершать крупные и серьезные покупки, платить за что-то большие суммы, необдуманно тратить деньги – экономия сегодня поспособствует увеличению доходов в ближайшем будущем.
- Принимать важные решения, которые могут всерьез повлиять на ход событий или на жизнь вашу или ваших близких. Вероятнее всего, поставленная сегодня цель не осуществиться, а все труды окажутся напрасными.
- Согласно поверьям, те, кто смотрит 30 июля на молнию или зарницы, начнет в скором времени страдать от ухудшений зрения.
- Оставлять в этот день открытыми окна, двери или ворота – предки верили, что таким образом в жилище непременно проникнет нечисть.
- Девочкам и женщинам в этот день не стоило ходить с распущенными волосами, дабы в них не запуталась нечистая сила, которая способна сильно испортить состояние и настроение девушки и лишить ее женского счастья с любимым.
Погодные приметы:
- Гроза и гром сегодня сулят дождливую осень и холодную зиму.
- Теплый и погожий день 30 июля сулит холодную, но не снежную зиму.
- Целые стаи чаек на водоемах предвещают теплые дни.
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