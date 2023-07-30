Марина Лазоревая: что нельзя делать 30 июля

Согласно поверьям, в этот день без особой нужды не стоило лишний раз выходить из своего жилища. Лучшим вариантом в этот день было заняться домашними делами и любыми работами по хозяйству: прибраться в комнатах, разобраться в сарае, избавиться от хлама и старых, поношенных и испорченных вещей и мебели, однако их не стоит выбрасывать – правильнее будет предложить помощь беднякам.