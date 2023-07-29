Финогеев день: что нельзя делать 29 июля

29 июля в народном календаре отмечается народный праздник Финогеев день. Он получил свое название в честь мученика Афиногена, который жил во II веке. В материале "Рамблера" — о том, что можно, а что нельзя делать в эти дату.

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Считалось, что в этот день лето становится самым жарким, поэтому наши предки начинали 20 июля жать рожь. Первую жатву сохраняли до зимы, им кормили больной скот, а зерна давали хворающим людям.

В полях все искали колос с самым большим количеством зерен. Тот, кто его найдет, того ждет удача, которая будет действовать целый год. Его хранили до следующих посевов и смешивали с другим зерном.

В этот день нужно с особым трепетом относиться к природе. Поэтому ухаживайте за домашними растениями и садом у дома. Чем усерднее человек следит за своими посадками, тем больше богатства его ждет.

Что нельзя делать 29 июля

Запрещено в этот день ходить в лес. Считалось, что там бушует нечистая сила, поэтому человек может заблудиться. Поэтому поход за ягодами, грибами и ловлю рыбы лучше отложить на следующий день. Если вы все-таки пошли в лес, то нужно вести себя очень тихо. Нельзя ругаться, кричать и сквернословить, чтобы не привлечь внимание злых духов.

Нельзя также рубить деревья, колоть дрова и срезать растения. Это может привлечь неудачу в делах. Также запрещено подметать и пылесосить в доме, так можно вымести богатство.

Запрещено лениться, сидеть без дела и отлынивать от работы. Тот, кто не будет в этот день ничего делать, столкнется с неудачей в делах. Нельзя также решать проблемы на работе. Просьбу о повышении зарплаты или о переводе на другое место работы нужно отложить на другой день.

Народные приметы на 29 июля