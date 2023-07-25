День 25 июля в истории

Чем примечательна эта дата.

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День сотрудника органов следствия РФ

Профессиональный праздник всех сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств был установлен постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года.

Первый специализированный следственный орган России — следственную канцелярию — учредил 25 июля 1713 года Пётр I. Её руководителем был назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Волконский.

Ведомство подчинялась непосредственно царю, и расследовало все преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами органов государственной власти, в том числе и высокопоставленными.

День речной полиции в России

В этот день в 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции».

Впервые в России правоохранительная структура по обеспечению порядка на воде была образована в 1867 году. Она проводила осмотры и освидетельствование судов, пристаней, а также других водных объектов. Кроме того, следила за тем, чтобы «берега рек и протоков были хорошо укреплены, …чтобы шаланды от мостов близко не ставили…», а также боролась с воровством и пожарами на воде.В настоящее время за порядком на воде следит Главное управление на транспорте МВД Российской Федерации.

Всемирный день предотвращения утоплений

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 28 апреля 2021 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 230 тысяч человек погибают в результате утопления. Это одна из десяти основных причин смерти детей и взрослых в возрасте от 1 до 24 лет.

45 лет назад (1978) в английском городе Олдем родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения

В семье Джона и Лэсли Браун появилась девочка весом 2,61 килограмм. Новорожденную назвали Луиза Джой.