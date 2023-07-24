100 лет назад распалась Османская империя. Кто создал независимую Турцию

Ровно 100 лет назад, 24 июля 1923 года, официально прекратила существование Османская империя — великая держава, с мощью которой Европа считалась более шести веков. На смену султанской власти, правившей страной по религиозным законам, пришло националистическое правительство, мечтавшее построить новое, прогрессивное, светское общество по западному образцу. Правда, ради этого пришлось развязать гражданскую войну, изгнать англо-французских интервентов и буквально заново «пересобрать» страну, расколотую мятежами и сепаратизмом. Как зарождалась современная Турция, для чего восставшие пошли на конфликт с Великобританией и Францией и почему европейские страны не сумели превратить молодое государство в свою марионетку, — в материале «Ленты.ру».

В ноябре 1922 года делегации большинства европейских стран во главе с Великобританией и Францией, а также представители Советской России собрались в небольшом швейцарском городке Лозанне, чтобы обсудить будущее стремительно разрушающейся Османской империи.

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Ее последний правитель, султан Мехмед VI, потерпел поражение в Первой мировой войне, что привело к иностранной оккупации, а затем в результате гражданской войны потерял власть и за несколько дней до встречи в Лозанне бежал из страны на английском корабле

К тому времени войска союзников, одержавшие победу в Первой мировой, уже несколько лет контролировали Константинополь и Анатолию, а также такие территории империи, как Египет, Сирию и Палестину. Национальные меньшинства при поддержке иностранных держав вели партизанскую войну, а к власти рвались революционеры-националисты, объявившие монарха предателем турецкого народа.

Новая политическая сила, возглавляемая молодым и харизматичным офицером Мустафой Кемалем, считала, что султанское правительство попросту продалось интервентам, желающим расчленения страны, и теперь ведет ее к катастрофе.

При поддержке армии и значительной части населения сторонники Кемаля подняли восстание, призванное объединить Турцию, расправиться с оккупантами и установить прогрессивный политический режим

Добившись значительных военных успехов и сумев стабилизировать внутреннюю ситуацию, кемалисты твердо вознамерились устранить последнее препятствие на пути создания нового государства — добиться международного признания своей власти. Фактически на конференции в Лозанне была поставлена на кон судьба независимой Турции.

На краю

Поражение Османской империи в Первой мировой войне привело страну на грань политической катастрофы. Несмотря на перемирие, войска Антанты, а также Греции, не дожидаясь подписания мирного договора, приступили к оккупации важнейших военно-стратегических районов империи и фактическому ее разделу.

Султанское правительство утратило контроль над всеми своими владениями, за исключением Малой Азии и небольшой европейской территории в районе Стамбула. Наибольшим потрясением для граждан стала высадка греческих военных в средиземноморском городе Смирна (Измир) в мае 1919 года. Население города, большую часть которого составляли греки, встречало войска как освободителей.

Вместе с этим Греция провозгласила намерение отторгнуть от погибающей империи большую часть западного побережья и даже высказались за возвращение Константинополя под власть «исторического владельца». Их чаяния поддерживало большинство европейских держав.

Мотивации Греции были понятны и объяснимы: сотни тысяч ее соотечественников, сохранивших приверженность христианству и национальным традициям, веками жили под гнетом исламских властей.

Страны Антанты, напротив, стремились получить контроль над крупнейшими регионами Ближнего Востока — Египтом, Сирией, Ираком и Палестиной. Они были важны как с точки зрения ресурсов, так и военного присутствия в Средиземном море

Султан Мехмед VI, к этому времени уже не имеющий возможности повлиять на происходящее, пассивно наблюдал за распадом своей империи. Страх за свою жизнь и престол оказался сильнее риска окончательно утратить суверенитет. Фактически его правительство пошло на все уступки союзникам и даже помогало им устанавливать новые порядки. Однако происходящее устраивало далеко не всех.

В разных уголках империи одно за другим стали возникать патриотические объединения, требовавшие от султана объявить войну интервентам. В национальной историографии они получили название «общества защиты прав»

Зачастую возглавляемые военными или региональными лидерами, эти движения сделали ставку на низовую самоорганизацию и призвали граждан самостоятельно дать отпор захватчикам. И это сработало.

Несмотря на разрозненность и отсутствие единого центра, противники монарха сумели организовать несколько крупных выступлений, а впоследствии склонить на свою сторону армию и часть османского парламента

На сторону протестующих с каждым днем переходили все больше офицеров, чиновников и простых граждан. Но в условиях разрозненности «общества защиты прав» не могли оказать скоординированного сопротивления ни интервентам, ни силовикам на службе султана. Восставшим требовалось как можно скорее легитимизировать свою власть. Для этого необходим был лидер, который сумеет направить стихийные выступления в нужное русло и объединить отдельные «кружки патриотов» в единое политическое движение.

«Да проклянет его Аллах»

Наибольшей поддержкой националисты, естественно, пользовались в регионах с моноэтническим составов населения. Преимущественно это были центральные районы страны, куда еще не успели добраться власти Антанты.

Пользуясь общественной поддержкой, повстанцы созывали в них так называемые конгрессы, на которых избирались лидеры восстания. Одним из таких лидеров и стал молодой офицер, к тому времени успевший дослужиться до командующего армией, Мустафа Кемаль, впоследствии получивший прозвище Ататюрк (отец всех турков)

Пользовавшийся уважением и в вооруженных силах, и в правительственных кругах, в июне 1919 года он опубликовал воззвание, в котором объявил, что независимость страны находится под угрозой и призвал депутатов собраться на конгресс в городе Сивас.

Согласно задумке политика, это собрание должно было стать прообразом будущего парламента, напрямую избранного турецким народом. В начале сентября в Сивасе собрались делегаты от всех анатолийских провинций Османской империи, которые безоговорочно избрали Мустафу Кемаля главой Представительного комитета восстания. Здесь же участниками было принято решение о создании в будущем республиканского правительства, основанного на национальной воле.

Уже тогда будущий президент Турции четко понимал две вещи. Во-первых, революционная власть может найти легитимность, только имея широкое народное представительство в противовес старой аристократии и духовенству, считавших правление монарха священным. Во-вторых, турецкое государство, если желает сохранить статус региональной державы, должно отказаться от феодальных пережитков, выстроить современную рыночную экономику и прогрессивную политическую систему, которая будет отвечать национальным интересам, а не религиозным представлениям об идеальном обществе.

В основу своей идеологии Мустафа Кемаль и его сподвижники заложили сразу несколько прогрессивных по меркам тех лет положений: народность, республиканизм, национализм, светскость и реформизм

Национализму, понимаемому как межклассовая солидарность турецкого общества и контроль народа над институтами власти, отводилось почетное место. Он рассматривался как база режима, которая позволит объединить распадающуюся страну и в будущем укрепить ее целостность.

Но под давлением Великобритании и Франции Мехмед VI попытался организовать сопротивление революционерам. 3 сентября 1919 года был издан указ об аресте Мустафы Кемаля, однако у того уже хватало сторонников, чтобы противодействовать выполнению этого решения.

Будущий лидер республики свободно разъезжал по стране, призывая армию и граждан объединяться под национальными знаменами и оказывать решительное сопротивление оккупантам. В городах, где была провозглашена власть восставших, объявлялась мобилизация для пополнения армии новыми бойцами.

Переломной точкой революции стало 27 декабря 1919 года, когда Мустафа Кемаль и члены Представительного комитета без сопротивления вошли в Анкару — будущую столицу турецкого государства. На улицах собирались многотысячные толпы, с ликованием встречавшие нового лидера.

Уже через несколько месяцев Мустафа Кемаль Ататюрк созвал в Анкаре парламент нового государства — Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), первое заседание которого открылось 23 апреля 1920 года

Сам он был избран его председателем и главой так называемого Ангорского правительства, которое еще не признавалось ни одной из стран мира.

Формирование единого центра сопротивления султану и оккупантам, который поддерживали бы турки по всей стране, было завершено. Следующим шагом на пути к крушению старых порядков был разгром многочисленных врагов военными средствами.

Винтовка рождает власть

Главной задачей кемалистов на первых этапах войны стала борьба с греческими и англо-французскими войсками на западе и армянскими сепаратистами на востоке. Дело в том, что после поражения России, а следом и Турции в Первой мировой войне этнические армяне, населявшие окраины империй, подняли собственное восстание и объявили о переходе шести областей под власть Араратской республики — независимого государства со столицей в Ереване.

Поддержку турецким революционерам внезапно оказало советское правительство, которое видело в независимой Армении потенциального союзника белогвардейцев. В 1920 году РСФСР выделила Турции более миллиона золотых рублей на снабжение армии и преодоление продовольственного кризиса, несмотря на голод у себя на родине.

Стихийные восстания стали разворачиваться и на юге Османской империи. Вооруженные курдские племена, хотя и не сумели организовать единое движение за независимость, периодически совершали нападения на турецких военных и чиновников, захватывали административные здания.

Вместе с этим Османскую империю ждало новое потрясение — султанское правительство во французском городе Севре заключило унизительный мирный договор со странами Антанты

Его условиями стали официальная передача Восточной Фракии, Адрианополя, Галлиполийского полуострова, а также десятков анклавов на западном побережье. Северный Эпир присоединялся к Албании, над которой устанавливался протекторат Италии.

Константинополь и Зона черноморских проливов объявлялись демилитаризованной зоной и передавались под международное управление. Империя передала союзникам почти все владения на Ближнем Востоке, в Африке, а также множество островов в Средиземном море

Севрский договор был воспринят большинством населения как несправедливый и колониальный. В глазах большинства он выглядел очевидным проявлением неспособности султана Мехмеда VI защищать национальные интересы. Великое национальное собрание Турции во главе с Мустафой Кемалем отказалось ратифицировать договор, что только укрепило позиции политика внутри страны.

Под флаги националистов стали стекаться все больше добровольцев. К середине 1920 года по разным оценкам армия Мустафы Кемаля насчитывала десятки тысяч штыков, а также несколько сотен артиллерийских орудий.

100 тысяч человек вступили в армию Национального собрания к середине 1920 года

Параллельно с этим под командованием Мехмета VI оставалось все меньше сил. Значительная часть офицеров примкнули к кемалистам, лояльные подразделения было попросту нечем снабжать. Поэтому основную ставку монархия сделала на усилия греческих и союзных войск, сумев собрать под своими знаменами менее семи тысяч солдат.

Военные силы антикемалистской коалиции и армянской армии к середине года насчитывали около 160 тысяч штыков. При этом вся тяжесть боевых действий, как показали последующие события, преимущественно легла на греческую армию. Великобритания и Франция планировали ограничить активность своих собственных сил прибрежными районами, не оказывая существенной поддержки Греции в боевых действиях.

Однако именно силы союзников первыми потерпели поражение от армии Мустафы Кемаля

Так, в начале 1920 года Франция попыталась установить контроль над Киликией и другими регионами юго-восточной Анатолии, но получила мощный отпор со стороны партизанского движения. Истощенная Первой мировой, она оказалась не готова к ведению полномасштабной кампании, а потому всего через год отступила на территорию Сирии и Ливана.

Следующей на очереди была армянская армия. Плохо оснащенная и состоящая преимущественно из ополчения, она фактически не смогла оказать организованного сопротивления закаленным боями Великой войны вооруженным силам Национального собрания.

В сентябре 1920 года турецкие войска начали наступление по всему фронту. Обладая решающим преимуществом в численности и вооружениях, всего за несколько дней они сумели занять Сарыкамыш, Кагызман, Мерденек, выйти к Ыгдыру. Еще через месяц пали Карс и Александрополь

К началу зимы турки фактически полностью контролировали территорию современной Армении, за исключением нескольких центральных районов. Для армян эти события усугублялись этническими чистками, мародерством и внесудебными расправами над представителями их властей.

Тем не менее уже 2 декабря армянское республиканское правительство было вынуждено заключить мир с Турцией, вернув под ее контроль большинство своих исконных регионов, в том числе Ыгдыр, рядом с которым расположена священная гора Арарат, а также Карскую область

Наиболее упорно оказывали сопротивление греческие вооруженные подразделения. В течение 1920-1921 годов им удалось нанести несколько тяжелых поражений кемалистам, а также серьезно продвинуться в сторону Анкары. Под контролем Греции находилось практически все западное побережье, а также крупные города Кютахья, Афьонкарахисар и Эскишехир. Константинополь все еще оставался под контролем союзников.

Однако уже на подступах к новой турецкой столице удача отвернулась от греков. В результате 22-дневного сражения в августе-сентябре 1921 года армия Мустафы Кемаля сумела разгромить значительную часть греческих частей и перехватить инициативу по всему фронту.

Несмотря на то что греческие силы контролировали обширный плацдарм в Малой Азии, в перспективе их позиции были обречены, поскольку даже в случае успешного продвижения они не имели средств долго удерживать в своей власти многомиллионную страну с враждебным населением

Еще через год, летом 1922 года, турецкие подразделения уже сами перешли в наступление. Фронт рухнул практически сразу, греческие дивизии были разделены и разбиты по отдельности. Тогда Греция впервые обратилась к Великобритании с призывом поспособствовать заключению мира, чтобы сохранить контроль хотя бы за Смирной.

Однако наступление Мустафы Кемаля продолжилось. В сентябре того же года полководец торжественно вошел в город, пообещав не причинять вреда местному греческому населению. Но на следующий день после захвата Смирна была сожжена, а окрестности были отданы на разграбление.

По разным оценкам, жертвами турецкой резни стали от 10 до 100 тысяч мирных жителей.

Однако будущего президента Турции Мустафу Кемаля реки пролитой крови волновали не слишком. Впереди маячил поход на Стамбул и окончание войны с союзниками

Последняя осень в Стамбуле

Поражение Великобритании и Франции, не желающих терять армию в условиях общеевропейского поствоенного кризиса, осенью 1920 года оставалось вопросом времени. Тяжелое положение Греции также усугублялось внутриполитическими проблемами, а также разгромом лучших подразделений в ходе летней кампании.

В этот момент Великобритания предприняла последнюю попытку сохранить контроль над собственной зоной оккупации и фактически решилась на блеф. Королевское правительство обратилось за помощью к своим доминионам с просьбой прислать на фронт больше войск, параллельно предъявив ультиматум кемалистам — вернуть армию за пределы своей сферы влияния.

Однако этот план провалился. Воодушевленный успехами Мустафа Кемаль не желал слушать угрозы союзников и возобновил наступление на Стамбул.

11 октября Британская империя была вынуждена просить перемирия и согласилась организовать конференцию по вопросу прекращения войны

К этому времени официальное османское правительство фактически никак не контролировало ситуацию и не имело веса даже в глазах союзников. 16 ноября 1922 года Мехмед VI, формально еще считавшийся правителем, обратился к британским властям с просьбой вывезти его из Константинополя. 17 ноября он покинул столицу на борту британского линкора «Малайя», который доставил его на Мальту.

20 ноября представители Антанты и многих других европейских стран собрались на Лозаннскую мирную конференцию. Представители кемалистского правительства были приглашены как официальная сторона переговоров. Многолетняя интервенция и гражданская война подходили к концу.

Суверенитет Великого национального собрания над Турцией уже не вызывал дискуссий. За Мустафой Кемалем и его сподвижниками признавалась вся полнота власти.

Это значило, что Османская империя в ее прежнем виде уходит в прошлое навсегда. Ей на смену встает Турецкая Республика с секулярным правительством, светским образованием, разделением властей и гражданскими свободами

Главным предметом спора оставались итоги Севрского мирного договора, который был подписан султаном и отторгал от Турции значительные территории.

Спустя полгода напряженных дискуссий стороны все же сумели прийти к компромиссу. Несмотря на то что Турции пришлось отказаться от всех претензий на Египет, Аравию, Сирию, Палестину и другие регионы Ближнего Востока, ее суверенитет над континентальными территориями были вынуждены признать и Греция, и Франция, и Великобритания.

Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Смирну и другие земли, оккупированные интервентами после окончания Первой мировой войны. Был упразднен режим капитуляции, предполагающий право иностранцев управлять прибрежными районами, а также международный финансовый контроль над Турцией

Кроме того, Мустафа Кемаль сумел добиться отказа Антанты от создания какой-либо автономии для армян и курдов. Для недопущения этнических конфликтов правительства Турции и Греции договорились об обмене населением. Внешний долг османского правительства был частично списан и распределен между всеми странами, которые ранее входили в состав империи.

Проливы Босфор и Дарданеллы хотя и остались открытыми для судоходства, но признавались территорией Турции. Морские державы получали возможность проводить через них военные суда только при соблюдении ряда ограничений. И главное, войска союзников обязались навсегда покинуть территорию новой единой страны.

24 июля 1923 года, когда Лозаннский мирный договор был подписан, Османская империя навсегда прекратила свое существование

***

Всего через несколько месяцев после окончания войны за независимость Мустафа Кемаль, который позже войдет в историю с титулом Ататюрк, провозгласит установление Турецкой Республики.

В течение следующего столетия это государство вновь добьется регионального лидерства, при этом его общественный уклад изменится до неузнаваемости

Женщины получат равные права с мужчинами, граждане обретут свободу слова, предпринимательства и печати, дети будут получать прогрессивное светское образование, что позволит стране тратить внутренние ресурсы на экспансию и экономическое развитие, а не на сословные привилегии или репрессии.