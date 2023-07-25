Ким Ир Сен: победа над двумя империалистическими державами

Президент КНДР Ким Ир Сен (1912 – 1994) в одном поколении одержал победу в войнах против двух сильных империалистических хищников и создал яркий мировой пример национально-освободительной борьбы в колониях.

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Вековой пример партизанской войны

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В первой половине прошлого столетия Корея находилась под японской военной оккупацией (1905 – 1945).

В то время новоявленная военная держава Япония отчаянно мчалась дорогой к заморской экспансии. Против неё Ким Ир Сен объявил тотальную войну и наметил линию на развёртывание вооружённой борьбы с её основной формой – партизанской войной.

В истории человечества зарегистрировано много больших и малых войн. Но до тех пор не было такого факта, что методом партизанской войны уничтожили регулярные войска сильных агрессоров.

К тому же, до 1930-х годов, когда он развёртывал партизанскую войну, не было и теории, сформулировавшей партизанскую войну основной формой национально-освободительной борьбы в колониях, не было и военного стратега, прославленного партизанской борьбой.

Эта самобытная военно-стратегическая идея намечена в декабре 1931 г. в Минюегоуском совещании.

В то время в вооруженной борьбе были две формы – регулярная и партизанская. Первая считалась главенствующей формой, вторая – временной, вспомогательной.

Исходя из конкретных реальных условий Кореи, когда нет ни государства, ни поддержки регулярных войск, Ким Ир Сен определил партизанскую войну при опоре на постоянные революционные вооружённые силы как основную форму вооружённой борьбы. 25 апреля 1932 г. им создана Корейская Народно-революционная Армия – первые революционные вооружённые силы корейского народа и объявлена антияпонская война за освобождение Родины.

В умелом применении методов партизанского боя он видел важную гарантию победы в войне.

Империалистическая Япония, мобилизовав крупные карательные силы, с блефом заявила, что полностью уничтожит Антияпонский партизанский отряд. Для этого японские захватчики применяли имеющиеся у себя все боевые опыты, методы ведения боевых действий и тактики, в том числе «яростное наступление неотступного преследования», «тактика расчёски», «тактика размещения на главном пункте», «бой за окружение и уничтожение» и др.

Но Ким Ир Сен, умело применяя разнообразные партизанские тактики и методы ведения боевых действий, которых не было ни в какой военной книге и ни в какой военной практике, загонял японских империалистов, бахвалившихся своим численным и техническим превосходством, в заколдованный круг, без передышки наносил ощутимые удары по ним, и, наконец, 15 августа 1945 г. добился освобождения Кореи.

И полицейский Лунцзинской полиции в уезде Яньцзи провинции Цзяньдао «Маньчжоу-Го» вспоминает те дни: «Тогда мы называли Антияпонский партизанский отряд «каплей в море», но его бойцы были везде и всюду – в тайге Пэкту и в маньчжурской равнине. Это не потому, что Антияпонский партизанский отряд численностью был крупный, а потому, что Полководец Ким Ир Сен применял столь удивительные тактики».

Чудо истории современных войн

После второй мировой войны корейская война (1950 – 1953) была первой, в то же время самой крупномасштабной и самой ожесточённой современной войной.

Именно в этой войне произошло чудотворное событие, которое вошло особой страницей в историю войн человечества: США, которые ни разу не потерпели неудачи в более столетней истории агрессивных войн и бахвалились своим «всемогуществом» в мире, понесли позорное поражение. Наоборот, КНДР – она освободилась от японского колониального господства пять лет тому назад, а после создания её регулярной армии прошло всего лишь два года с немногим – впервые в мире отразила коалиционные силы империализма, напавшие под вывеской «ООН», и тем создала беспрецедентную в истории легенду о Победе в войне.

Любому трудно даже предположить, что одна малая страна, только что добившаяся независимости, может противостоять коалиционным силам империализма во главе с США – страной-победителем во второй мировой войне.

И, когда весть о вспышке войны в Корее облетела по миру, многие люди мира, приняв на веру блеф США о том, что судьба Кореи «будет решена в пределах 72 часов», и сделали поспешный «точный вывод» войны.

Однако, вопреки их предположениям, корейский народ положил начало закату американских агрессоров. С тех пор люди мира называли Корею героической Кореей.

У руля этой героической страны стоял именно президент Ким Ир Сен.

Своей необыкновенной военной находчивостью, несравнимым дерзанием, выдающимся полководческим искусством он мудро направлял все операции и бои на всех участках фронта, принёс серию побед. И, наконец, 27 июля 1953 г. добился победы в войне.

В истории человечества, насчитывающей несколько тысяч лет, немало знаменитых полководцев, которые, одержав победу в схватках с сильнейшими врагами, оставили своё имя в памяти потомков.

Но человечество не знает выдающегося Полководца, как Президент Ким Ир Сен, который, уже подростком взяв в руки оружие, объявил войну против сильных захватчиков и в начале 30 и 40 лет победил две сильные империалистические державы.

Мемориал Победы в Отечественной освободительной войне

70 лет назад, т. е. 27 июля 1953 г. в трёхлетней Отечественной освободительной войне (1950 – 1953) корейский народ победил коалиционные силы империализма во главе с США, бахвалившимися своим «всемогуществом» в мире, и защитил свободу и независимость страны. И тем самым он сорвал попытки США господствовать над миром при опоре на Корейский полуостров, защитил мир и безопасность на Земле.