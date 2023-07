Эмпатия, интеллект и перестройка мозга: как чтение нас меняет

Перестройка мозга

Оказаться в шкуре героя

Для работы и удовольствия

Однако не всем книгам суждено вызвать у вашего мозга эмпатию и интерес. В своей книге «Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel» профессор Лиза Заншайн пишет, что обычно любимым жанром становится именно тот, который подходит мозгу читателя, например сложные детективы — любителям задач на логику.

О Джейн Остин вспоминает и писатель Мария Конникова. В статье «What Jane Austen can teach us about how the brain pays attention» она рассказывает про эксперимент нейробиолога Натали Филлипс, посвященный разному восприятию текста.